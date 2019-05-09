KRİPTOPARA – En büyük 10’dan yedisi yükseldi

Deniz Kılınç / İstanbul, 9 Mayıs () – Kripto para birimleri piyasalarına ilişkin olumsuz gelişmelere rağmen piyasanın en yüksek hacimli birimi Bitcoin’in 6 bin dolar düzeyini görmesiyle piyasada görülen artışın etkisiyle son 24 saatte en yüksek hacimli 10 birimden yedisi yükseldi.

Bilgisayar korsanlarının dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’den 40 milyon dolar değerinde Bitcoin çalmalarının ardından piyasada başlayan düşüş eğilimiyle piyasa hacmi Çarşamba günü 185 milyar doların altına inmişti. Söz konusu düşüşün ardından piyasanın belirleyicisi Bitcoin’in 6 bin doların üzerine çıkmasıyla piyasada yeniden artış başladı. En son 14 Kasım’da 6 bin dolar düzeyini gören Bitcoin’in yılın başından bu yana istikrarını koruduğu, BARR Modeli’ne göre de Bitcoin’de eğilimin olumluya doğru değiştiği görüldü.

Gelişmelere paralel olarak Bitcoin, son 24 saatte yüzde 3.24 artışla 6,076 dolara yükseldi ve 107 milyar 493 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 57.1’ini oluşturdu.

Bitcoin’deki artışın etkisiyle en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte yedisi yükselirken, yüzde 0.71, yüzde 1.14 ve yüzde 1.27 ile sırasıyla yalnızca Binance Coin, Stellar ve Cardano düştü.

Toplam 2,164 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 birimindeki dalgalanmalar sürerken, son 24 saatte 54 birim düştü ve yüzde 35.61 ile en çok 98’inci sıradaki Japan Content Token değer kaybetti.

Piyasadaki hareketlere bağlı olarak piyasa hacmi 185 milyar dolar üzerindeki seyrini korudu ve 188 milyar 340 milyon dolar oldu.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 47 milyar 367 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 3.24

2.Ethereum yüzde 0.78

3.Ripple yüzde 0.14

4.Bitcoin Cash yüzde 0.86

5.Litecoin yüzde 0.57

6.EOS yüzde 0.29

8.Tether yüzde 0.52yükselirken

7.Binance Coin yüzde 0.71

9.Stellar yüzde 1.14

10.Cardano yüzde 1.27 düştü.