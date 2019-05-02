KRİPTOPARA – En büyük 10’dan yedisi yükseldi

Deniz Kılınç / İstanbul, 2 Mayıs () – Londra borsası CEO’su Nikhil Rathi’nin blockchain teknolojisinin Birleşik Krallık borsasında kullanılabileceğine ilişkin açıklamasının ardından son 24 saatte en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden yedisi yükseldi.

Rathi CNBC’ye verdiği röportajda, sermaye piyasalarında rekabeti ve gelişimi desteklediğini, fakat kripto para ekosistemindeki bazı “manifestoların dikkat gerektirdiğini” belirtti. Buna rağmen blockchain teknolojisinin kullanımına dikkat çeken Rathi, “Dağıtılmış defter teknolojisinin ihraç sürecinde işe yarabileceği açıkça ortada. Söz konusu teknolojinin bu alanda kullanılabildiğini görebiliyorum” dedi.

Gelişmelerin ardından piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.39 artışla 5.458 dolara yükseldi ve 96 milyar 501 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 54.5’ini oluşturdu.

Toplam 2,143 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 biriminden son 24 saatte yüzde 0.08, yüzde 0.06 ve yüzde 0.24 ile sırasıyla yalnızca Ethereum, Ripple ve Tether düştü. En büyük 100’den de son 24 saatte 55’i yükseldi ve yüzde 10.06 ile en çok 59’uncu sıradaki Aurora değer kazandı.

Piyasadaki artışa paralel olarak piyasa hacmi 177 milyar 26 milyon dolara yükseldi ve piyasadaki işlem hacmi 42 milyar 229 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 1.39

4.Bitcoin Cash yüzde 2.77

5.Litecoin yüzde 0.90

6.EOS yüzde 0.19

7.Binance Coin yüzde 4.45

9.Stellar yüzde 0.09

10.Cardano yüzde 0.88 yükselirken

2.Ethereum yüzde 0.08

3.Ripple yüzde 0.06

8.Tether yüzde 0.24 düştü.