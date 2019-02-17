KRİPTOPARA – En büyük 10’dan yarısı düştü

Deniz Kılınç / İstanbul, 17 Şubat () – ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan’ın piyasaya sürmeye hazırlandığı kripto para birimine tepkiler sürerken, en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte yarısı geriledi.

CNBC’nin Çarşamba günü yayımladığı haberine göre, JP Morgan’ın JPM Coin isminde müşteriler arasındaki toptan satış ödemelerinde kullanılması amacıyla bir kripto para birimi piyasaya sürmeye hazırlanıyor. JP Morgan CEO’su Jamie Dimon’ın kripto para birimleri ve blockchain teknolojisine yönelik yaklaşımının değiştiğine işaret eden gelişmenin ardından, JPM Coin eleştirileri başlamıştı. Söz konusu eleştiriler kapsamında ABD’li Nobel ödüllü ekonomist Nouriel Roubini JPM Coin’in kripto para olarak görülmesini “komik” olarak tanımladı.

Söz konusu gelişmeyle ilgili kripto para birimleri ve blockchain teknolojisine yönelik eleştirileriyle bilinen Roubini, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, JPM Coin’in çeşitli nedenlerle kripto para birimi olarak değerlendiremeyeceğini vurguladığı yorumunda şöyle dedi:

“JPMorgan’ın yeni kripto para birimi olduğu iddia edilen projesi blockchain veya kripto para birimleriyle hangi açıdan örtüşüyor? JPM Coin gizli, halka açık değil, izin talep ediyor, işlemi onaylayan otoritelerin gözetiminde ve merkezi. JPM Coin’e kripto para birimi demek oldukça komik. JP Morgan’ın sözde kripto para birimi Ripple’ın tekrarıdır ve JPM Coin de Ripple kadar alay konusu.”

Kripto para birimleri piyasalarına yönelik eleştiriler devam ederken, kripto para birimleri piyasalarında Pazar günü hafif dalgalı bir seyir görüldü. Piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.24 artışla 3,645 dolardan işlem gördü ve 63 milyar 950 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 52.6’sını oluşturdu.

Toplam 2,068 adet kripto para biriminin işlem gördüğü piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 0.25, yüzde 0.69, yüzde 0.34, yüzde 0.14 ve yüzde 3.19 ile sırasıyla Ripple, Bitcoin Cash, Tether, Stellar ve Binance Coin geriledi. En yüksek hacimli 100 kripto para biriminden ise son 24 saatte 66’sı yükselirken, artış eğilimine yüzde 95.72 ile 83’üncü sıradaki Storj öncülük etti.

Gelişmelere paralel olarak yaklaşık bir haftadır 120 milyar dolar düzeylerinde hareket eden piyasa hacmi istikrarını korudu ve 121 milyar 504 milyon dolarda seyretti. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 18 milyar 550 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor):

1.Bitcoin yüzde 0.24

2.Ethereum yüzde 0.82

4.Litecoin yüzde 0.17

5.EOS yüzde 0.72

8.TRON yüzde 0.06 artarken

3.Ripple yüzde 0.25

6.Bitcoin Cash yüzde 0.69

7.Tether yüzde 0.34

9.Stellar yüzde 0.14

10.Binance Coin yüzde 3.19 düştü.