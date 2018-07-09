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KRİPTOPARA – En büyük 10’dan yalnızca Stellar arttı

Deniz Kılınç / İstanbul, 9 Temmuz () – Kripto para birimleri piyasalarına ilişkin çeşitli kurum ve kuruluştan açıklamalar gelmeye devam ederken, en yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yalnızca Stellar arttı. Toplam...

KRİPTOPARA – En büyük 10’dan yalnızca Stellar arttı

Deniz Kılınç / İstanbul, 9 Temmuz () – Kripto para birimleri piyasalarına ilişkin çeşitli kurum ve kuruluştan açıklamalar gelmeye devam ederken, en yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yalnızca Stellar arttı.
Toplam 11,628 adet piyasada işlem gören 1,619 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.82’lik bir düşüşle 6,774 dolardan işlem gördü.
En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 0.91 ile sadece Stellar yükselirken, yüzde 4.19 ile en çok EOS geriledi.
Piyasanın en yüksek hacimli ilk 100 kripto para biriminden ise 75’i düşerken, artışlar arasından yüzde 30.42 ile en çok Bitcoin Diamond yükseldi ve piyasada görülen dalgalanmaların ardından piyasa hacmi 273 milyar 590 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Bitcoin 116 milyar 113 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 42.4’ünü oluştururken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 10 milyar 847 milyon dolar olarak hesaplandı.
En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 0.82
- Etheruem yüzde 1.78
- Ripple yüzde 2.80
- Bitcoin Cash yüzde 2.96
- EOS yüzde 4.19
- Litecoin yüzde 3.29
- Cardano yüzde 3.07
- IOTA yüzde 2.89
- Tether yüzde 0.12 düşerken
- Stellar yüzde 0.91 arttı.

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