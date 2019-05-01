KRİPTOPARA – En büyük 10’dan üçü düştü, piyasa hacmi 175 milyar doların altında

Deniz Kılınç / İstanbul, 1 Mayıs () – Kripto para birimleri borsalarına yönelik siber saldırılardaki artışın 2019’un ilk çeyreğinde 1.2 milyar dolara ulaştığına ilişkin yayınlanan raporun ardından son 24 saatte piyasanın en yüksek hacimli 10 biriminden üçü düştü, piyasa hacmi 175 milyar doların altına indi.

ABD merkezli siber güvenlik şirketi CipherTrace, 2019’un ilk çeyreğinde kripto para birimleri borsalarına yapılan saldırılar ve kripto para dolandırıcılığına ilişkin eylemler sonucunda oluşan kaybın 1.2 milyar dolara yükseldiğini duyurdu.

Raporun ardından piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte yüzde 1.22, yüzde 1.26 ve yüzde 0.38 ile sırasıyla Ripple, Binance Coin ve Cardano düştü.

Piyasa genelindeki hafif dalgalanmaya rağmen piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.11 artışla 5,373 dolara yükseldi ve 94 milyar 980 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 54.4’ünü oluşturdu.

Toplam 2,141 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 kripto para biriminden son 24 saatte 39’u gerilerken, yüzde 11.80 ile en çok 91’inci sıradaki ODEM değer kaybetti.

Söz konusu dalgalanmaya paralel olarak 175 milyar doların altına inen piyasa hacmi, son 24 saatte 174 milyar 563 milyon dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 44 milyar 336 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 1.11

2.Ethereum yüzde 0.66

4.Bitcoin Cash yüzde 5.96

5.Litecoin yüzde 0.45

6.EOS yüzde 0.40

9.Stellar yüzde 0.55 yükseldi,

3.Ripple yüzde 1.22

7.Binance Coin yüzde 1.26

10.Cardano yüzde 0.38 düştü,

8.Tether bir değişim göstermedi.