KRİPTOPARA – En büyük 10’dan sekizi düştü

Deniz Kılınç / İstanbul, 29 Mart () – Kripto para birimleri piyasasında görülen dalgalanmaların etkisiyle son 24 saatte en büyük 10’dan sekizi gerilerken, Bitcoin’in 2020 yılında 55 bin dolar düzeyini göreceğine ilişkin yapılan öngörünün etkisiyle son 24 saatte yüzde 0.91 düşüşe rağmen 4 bin doların üzerindeki seyrini koruyor.

"Plan B" olarak bilinen kripto para analisti, ilk piyasaya sürüldüğünde 21 milyon olan Bitcoin tokenlarının yarısının elde edilmesinin ardından Bitcoin fiyatının 55 bin dolara, piyasa hacminin de 1 trilyon dolara yükseleceğini öngördü. Plan B, “İnsanlar bana Bitcoin piyasa hacminin nasıl 1 trilyon dolara yükseleceğini soruyor. Bu öngörü, negatif faiz oranına sahip Avrupa, Japonya ve yakında ABD’nin yanında Venezuela, Çin, İran gibi ülkelerin nicel genişleme politikasını benimsemesi ve kurumsal yatırımcıların (Bitcoin’in) son 10 yılın en iyi performans gösteren varlığı olduğunu görmeleriyle gerçek olacak” dedi.

Plan B’nin öngörüsüne paralel olarak, ünlü yatırımcı Tom Lee de Bitcoin’de yeniden artış görüleceğini söylemiş ve şu an Bitcoin sahibi olmak için “en iyi zaman” olduğunu belirtmişti.

Öngörülere rağmen piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.91 düşüşle 4,034 dolara geriledi ve 71 milyar 76 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 50.2’sini oluşturdu.

Toplam 2,134 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte yüzde 0.03 ve yüzde 3.99 ile sırasıyla yalnızca Binance Coin ve Cardano yükseldi. En büyük 100’den de son 24 saatte 64’ü düştü ve yüzde 15.20 ile en çok 77’nci sıradaki Decentraland değer kaybetti.

Piyasada görülen dalgalanmalara paralel olarak piyasa hacmi 141 milyar 526 milyon dolara indi ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 32 milyar 378 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 0.91

2.Ethereum yüzde 1.22

3.Ripple yüzde 0.76

4.EOS yüzde 1.08

5.Litecoin yüzde 1.72

6.Bitcoin Cash yüzde 1.41

8.Stellar yüzde 1.22

9.Tether yüzde 1.22 düşerken

7.Binance Coin yüzde 0.03

10.Cardano yüzde 3.99 yükseldi.