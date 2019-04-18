KRİPTOPARA – En büyük 10’dan dördü geriledi

Deniz Kılınç / İstanbul, 18 Nisan () – Kripto para birimleri piyasalarında görülen artış eğilimi en yüksek hacimli 10 biriminin dört birimin değer kaybetmesiyle hafif dalgalandı, Bitcoin 5,261 dolarda işlem görüyor.

Toplam 2,126 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte yüzde 1.44, yüzde 0.32, yüzde 0.30 ve yüzde 1.06 ile sırasıyla Bitcoin Cash, Tether, Stellar ve Cardano düşerken, yüzde 11.52 ile de en çok Binance Coin yükseldi.

En yüksek hacimli 100 kripto para biriminden son 24 saatte 77’si yükseldi ve artışa yüzde 14.84 ile 32’nci sıradaki Augur öncülük etti.

Piyasa hacmi en yüksek hacimli 10’daki dalgalanmaya paralel olarak 178 milyar 868 milyon dolara geriledi ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 42 milyar 873 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişikliker (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 0.53

2.Ethereum yüzde 3.16

3.Ripple yüzde 1.07

5.EOS yüzde 0.44

6.Litecoin yüzde 1.20

7.Litecoin yüzde 11.52 artarken

4.Bitcoin Cash yüzde 1.44

8.Tether yüzde 0.32

9.Stellar yüzde 0.30

10.Cardano yüzde 1.06 düştü.