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KRİPTOPARA – En büyük 10’dan dokuzu yükseldi

Deniz Kılınç / İstanbul, 22 Nisan () – ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan’ın bankaların ödemelerdeki anlaşma özelliklerini de kapsamak için var olan blockchain projesini genişleteceği haberlerinin ardından piyasada görülen toparlanmanın...

KRİPTOPARA – En büyük 10’dan dokuzu yükseldi

Deniz Kılınç / İstanbul, 22 Nisan () – ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan’ın bankaların ödemelerdeki anlaşma özelliklerini de kapsamak için var olan blockchain projesini genişleteceği haberlerinin ardından piyasada görülen toparlanmanın etkisiyle en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte dokuzu yükseldi.
Toplam 2,129 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.84 artışla 5,327 dolara yükseldi ve 94 milyar 79 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 52.6’sını oluşturdu.
JP Morgan gelişmelerinin ardından piyasada görülen artış eğiliminin etkisiyle en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte yüzde 0.05 ile yalnızca Tether düştü ve yüzde 4.16 ile en çok Binance Coin değer kazandı.
En yüksek hacimli 100 kripto para biriminden de son 24 saatte 83’ü yükseldi ve artışa son 24 saatte yüzde 29.46 ile 85’inci sıradaki DigixDAO öncülük etti.
Piyasadaki toparlanmayla 175 milyar dolar üstündeki seyrini koruyan piyasa hacmi, son 24 saatte 178 milyar 974 milyon dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 41 milyar 580 milyon dolar olarak hesaplandı.
En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);
1.Bitcoin yüzde 0.84
2.Ethereum yüzde 1.54
3.Ripple yüzde 1.13
4.Bitcoin Cash yüzde 1.76
5.EOS yüzde 1.54
6.Litecoin yüzde 0.81
7.Binance Coin yüzde 4.16
9.Stellar yüzde 1.76
10.Cardano yüzde 4.12 yükselirken
8.Tether yüzde 0.05 düştü.
 

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