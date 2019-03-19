KRİPTOPARA – En büyük 10’dan dokuzu yükseldi

Deniz Kılınç / İstanbul, 19 Mart () – Kripto para birimleri ve altında yatan blockchain teknolojisine ilişkin kurumsal adaptasyon devam ederken, piyasada görülen artış eğilimini ABD merkezli öncü bilişim teknolojisi şirketi IBM’in “iki büyük ABD bankasıyla” kripto para oluşturmak için görüştüğü haberi destekledi ve en büyük 10’dan dokuzu yükseldi.

Bloomberg’de yer alan habere göre, IBM havale ve ödeme işlemlerinde kullanılacak bir kripto para oluşturulması için “iki büyük ABD bankasıyla” görüşüyor. Söz konusu bankalar hakkında bir bilgi verilmezken, IBM blockchain başkanı Jesse Lund blockchain ve kripto para birimlerine olan söz konusu ilginin ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan’ın piyasaya sürdüğü JPM Coin’den sonra oluştuğunu söyledi.

IBM gelişmelerinin ardından 71 milyar 309 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.69 artışla 4,052 dolara yükseldi ve piyasanın yüzde 50.8’ini oluşturdu.

Toplam 2,108 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte yüzde 0.30 ile yalnızca Tether düşerken, en büyük 100’den de son 24 saatte 67’si yükseldi.

Piyasadaki yukarı yönlü eğilime paralel olarak piyasa hacmi 140 milyar 335 milyon dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 29 milyar 63 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 0.69

2.Ethereum yüzde 0.70

3.Ripple yüzde 0.39

4.Litecoin yüzde 0.86

5.EOS yüzde 0.62

6.Bitcoin Cash yüzde 0.16

7.Stellar yüzde 6.56

9.Tether yüzde 0.50

10.TRON yüzde 0.47 yükselirken

8.Tether yüzde 0.30 düştü. (Grafik)

