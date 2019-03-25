KRİPTOPARA – En büyük 10’dan dokuzu düştü, piyasa hacmi 140 milyar doların altında

Deniz Kılınç / İstanbul, 25 Mart () – Kripto para birimleri piyasalarında çeşitli açıklamalara paralel olarak dalgalanmalar sürerken, son 24 saatte en büyük 10’den dokuzu düştü, piyasa hacmi 140 milyar doların altında.

Kripto para birimleri piyasalarına ilişkin yapılan olumlu öngörülerin yanında, söz konusu teknolojinin adaptasyonu devam ederken, buna paralel olarak piyasadaki dalgalanmalar da sürüyor. Piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.17 düşüşle 4,018 dolara geriledi ve 70 milyar 764 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 50.6’sını oluşturdu.

Toplam 16,500 adet piyasada işlem gören 2,122 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte yüzde 0.22 ile yalnızca Tether yükselirken, en yüksek hacimli 100 kripto para biriminden de 70’i düştü ve söz konusu düşüşe yüzde 18.70 ile 29’uncu sıradaki Crypto.com Chain öncülük etti.

Söz konusu düşüş eğiliminin ardından piyasa hacmi 139 milyar 765 milyon dolara gerilerken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 30 milyar 57 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 0.17

2.Ethereum yüzde 0.65

3.Ripple yüzde 0.67

4.Litecoin yüzde 0.38

5.EOS yüzde 0.03

6.Bitcoin Cash yüzde 0.78

7.Binance Coin yüzde 1.42

9.Stellar yüzde 2.11

10.Cardano yüzde 3.07 düşerken

8.Tether yüzde 0.22 yükseldi.