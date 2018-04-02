KRİPTOPARA – En büyük 100’ün 97’si yükseldi

Deniz Kılınç / İstanbul, 2 Nisan () – Kripto para birimleri piyasalarıyla ilgili çeşitli ülkelerden getirilen düzenleme haberleri ve tepki alımlarının da etkisiyle piyasadaki artış seyri devam ederken, piyasadaki en yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi arasından 97’si yükseldi.

Güney Kore Strateji ve Finans Bakanlığı’nın Haziran ayına kadar kripto para birimlerine yeni vergilendirme sistemi getireceğini açıklaması, Japonya’nın en büyük elektronik perakende şirketi Bic Camera’nın kripto para birimleri kabul etmesi ve yine Japonya’nın en büyük bütçeli havayolu ve otel zincirinin de kripto para birimleri işlemlerine başlaması haberleri piyasadaki genel artış eğiliminin nedeni olarak gösteriliyor.

Toplam 9,931 adet piyasada işlem gören 1,596 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin, Ocak ayındaki 17 bin 500 dolar seviyesindeki rekorunun ardından geçen iki aydaki genel düşüş eğiliminden çıktı. Bitcoin son 24 saatte yüzde 6.26’lık bir artışla yedi bin 34 dolara yükselirken ayrıca 119 milyar 255 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 45.3’ünü oluşturdu.

Piyasanın en yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi arasından 97’sinin yükselmesiyle piyasa hacmi 260 milyar dolar düzeyindeki yerini korumaya devam etti. En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 10.76’lık bir artışla en çok artan Stellar olurken, genel artış eğilimin etkisiyle piyasa hacmi 263 milyar 249 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 11 milyar 878 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 6.26

- Ethereum yüzde 5.58

- Ripple yüzde 5.02

- Bitcoin Cash yüzde 4.98

- Litecoin yüzde 7.17

- EOS yüzde 7.69

- Cardano yüzde 7.28

- Stellar yüzde 10.76

- NEO yüzde 6.15

- IOTA yüzde 4.05 arttı.