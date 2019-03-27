KRİPTOPARA – En büyük 100’den 96’sı yükseldi

Deniz Kılınç / İstanbul, 27 Mart () – Kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin’in Salı günü 4 bin dolar düzeyinin altına inmesinin ardından görülen düşüş eğilimi Çarşamba günü yerini artışa bırakırken, son 24 saatte en büyük 100’den 96’sı yükseldi.

Toplam 2,129 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 kripto para biriminden son 24 saatte yüzde 8.07, yüzde 5.0, yüzde 0.92 ve yüzde 0.89 ile sırasıyla yalnızca Ravencoin, Huobi Token, Crypto.com Chain ve Revain düşerken, piyasadaki artışa da yüzde 47.50 ile 73’üncü sıradaki Repo öncülük etti.

Toplam 71 milyar 757 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 3.04 artışla 4,074 dolara yükseldi ve piyasanın yüzde 50.42ünü oluşturdu.

Piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte yüzde 12.13 ile en çok EOS yükselirken, söz konusu artışa bağlı olarak piyasa hacmi 142 milyar 481 milyon dolara ulaştı. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 38 milyar 705 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 3.04,

Ethereum yüzde 3.93,

Ripple yüzde 2.80,

Litecoin yüzde 5.04,

EOS yüzde 12.13,

Bitcoin Cash yüzde 7.54,

Binance Coin yüzde 4.15,

Stellar yüzde 6.61

Tether yüzde 0.53

Cardano yüzde 11.03 yükseldi.