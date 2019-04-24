KRİPTOPARA – En büyük 100’den 96’sı geriledi

Deniz Kılınç / İstanbul, 24 Nisan () – Kripto para birimleri piyasalarında Çarşamba günü görülen düşüş eğilimi devam ederken, en yüksek hacimli 100 kripto para biriminden son 24 saatte 96’sı düştü.

Toplam 17,866 adet piyasada işlem gören 2,133 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 2.01 düşüşle 5,487 dolara geriledi ve 96 milyar 920 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 54.8’ini oluşturdu.

Piyasanın en yüksek hacimli 100 kripto para biriminden son 24 saatte yüzde 2.54, yüzde 0.72, yüzde 0.31 ve yüzde 0.07 ile sırasıyla yalnızca Dai, Basic Attention Token, ReddCoin ve TrueUSD yükselirken, söz konusu düşüş eğilimine yüzde 16.57 ile 84’üncü sıradaki Project Pai öncülük etti.

En yüksek hacimli 10 kripto para biriminden de son 24 saatte yüzde 9.58 ile en çok EOS değer kaybederken, söz konusu düşüşün etkisiyle piyasa hacmi 177 milyar 39 milyon dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 54 milyar 357 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 2.01

- Ethereum yüzde 5.68

- Ripple yüzde 7.41

- Bitcoin Cash yüzde 8.36

- EOS yüzde 9.58

- Litecoin yüzde 7.18

- Binance Coin yüzde 8.57

- Tether yüzde 0.18

- Stellar yüzde 8.44

- Cardano yüzde 6.70 düştü.

