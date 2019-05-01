Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Gönüllüler Zeytinburnu Sahilini temizledi!
Gönüllüler Zeytinburnu Sahilini temizledi!
TÜSİAD/Kaslowski: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyoruz
TÜSİAD/Kaslowski: 1 Mayıs Emek ve...
Son dakika... 8 terörist etkesiz hale getirildi
Son dakika... 8 terörist etkesiz...
Tuzla'da özel bir tersanedeki gemide yangın çıktı
Tuzla'da özel bir tersanedeki gemide...

KRİPTOPARA – En büyük 100’den 92’si yükseldi

Deniz Kılınç / İstanbul, 1 Mayıs () – Kripto para birimleri piyasalarında Salı günü başlayan artış eğilimi sürerken, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 92’si yükseldi. Toplam 2,141 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın...

KRİPTOPARA – En büyük 100’den 92’si yükseldi

Deniz Kılınç / İstanbul, 1 Mayıs () – Kripto para birimleri piyasalarında Salı günü başlayan artış eğilimi sürerken, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 92’si yükseldi.
Toplam 2,141 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 3.0 artışla 5,389 dolara yükseldi ve 95 milyar 267 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 54.3’ünü oluşturdu.
Bitcoin’e paralel olarak en yüksek hacimli 10 kripto para biriminde de genel bir artış görüldü ve son 24 saatte yüzde 12.88 ile en çok Bitcoin Cash değer kazandı.
En yüksek hacimli 100 kripto para biriminden de son 24 saatte 92’si yükselirken, söz konusu artışa yüzde 20.30 ile Ravencoin öncülük etti.
Piyasadaki artışa paralel olarak piyasa hacmi 175 milyar 620 milyon dolara ulaşırken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 46 milyar 577 milyon dolar olarak hesaplandı.
En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;
Bitcoin yüzde 3.0
Ethereum yüzde 3.07
Ripple yüzde 4.45
Bitcoin Cash yüzde 12.88
Litecoin yüzde 6.99
EOS yüzde 4.63
Binance Coin yüzde 2.11
Tether yüzde 0.52
Stellar yüzde 4.85
Cardano yüzde 5.85 yükseldi. (Grafik)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328