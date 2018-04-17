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KRİPTOPARA – En büyük 100’den 92’si yükseldi

Deniz Kılınç / İstanbul, 17 Nisan () – Kripto para birimi piyasalarında tepki alımlarıyla sabah saatlerinde başlayan artış eğiliminin etkisiyle piyasanın en yüksek hacimli ilk 100 kripto para biriminden 92’si yükseldi. Toplam 1,568 adet...

KRİPTOPARA – En büyük 100’den 92’si yükseldi

Deniz Kılınç / İstanbul, 17 Nisan () – Kripto para birimi piyasalarında tepki alımlarıyla sabah saatlerinde başlayan artış eğiliminin etkisiyle piyasanın en yüksek hacimli ilk 100 kripto para biriminden 92’si yükseldi.
Toplam 1,568 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.33’lük bir artışla 8,078 dolara yükselirken, piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi piyasanın yüzde 41.4’ünü oluşturdu.
Piyasadaki artış seyrinin etkisiyle en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi yükselirken, son 24 saatte en büyük ilk 10’dan yüzde 10.35’lik bir artışla en çok EOS ve en büyük ilk 100’den yüzde 75.20’lik bir artışla en çok Pundi X yükseldi.
En yüksek hacimli ilk 100 kripto para biriminden 92’sinin artmasıyla piyasa hacmi 331 milyar 316 milyon dolar olarak gerçekleşirken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 16 milyar 533 milyon dolar olarak hesaplandı.
En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 1.33
- Ethereum yüzde 2.07
- Ripple yüzde 3.95
- Bitcoin Cash yüzde 3.70
- Litecoin yüzde 8.57
- EOS yüzde 10.35
- Cardano yüzde 8.73
- Stellar yüzde 9.31
- IOTA yüzde 5.73
- NEO yüzde 4.19 yükseldi.

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