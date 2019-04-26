KRİPTOPARA – En büyük 100’den 86’sı düştü

Deniz Kılınç / İstanbul, 26 Nisan () – Hindistan yönetiminin kripto para birimlerini ülke genelinde yasaklayabileceğine ilişkin iddiaların ardından kripto para piyasalarındaki düşüş devam etti ve en yüksek hacimli 100 kripto para biriminden son 24 saatte 86’sı geriledi.

Hindistan’da 2018’den bu yana devam eden kripto para birimleri görüşmeleri kapsamında The Economic Times’da yer alan bir haberde, aralarında Hindistan Ekonomik İşler Departmanı ve Direkt Vergiler Merkez Kurulu’nun da bulunduğu devlet kurumlarının olası bir kripto para birimi kararnamesi üzerinde görüştüğü iddia edildi. Söz konusu görüşmenin tutanaklarında bakanların “kripto para birimleri için harekete geçilmesi için gecikildiği” fikrinde oldukları ve “kripto para birimi arzı, alımı ve satımı yasağına acil bir ihtiyaç” olduğuna dikkat çektikleri belirtildi.

Gelişmelerin ardından 93 milyar 442 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 3.58 düşüşle 5,289 dolara geriledi ve piyasanın yüzde 54.7’sini oluşturdu.

Toplam 2,135 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 kripto para biriminden son 24 saatte 86’sı düştü ve piyasada görülen düşüş eğilimine yüzde 13.73 ile 85’inci sıradaki Ark öncülük etti.

En yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte yüzde 1.58 ile yalnızca Binance Coin yükselirken, yüzde 6.30 ile de en çok Cardano değer kaybetti.

Piyasadaki aşağı yönlü eğilime paralel olarak piyasa hacmi 170 milyar 812 milyon dolara gerilerken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 57 milyar 166 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 3.58

2.Ethereum yüzde 5.51

3.Ripple yüzde 2.92

4.Bitcoin Cash yüzde 5.47

5.Litecoin yüzde 2.03

6.EOS yüzde 2.01

8.Tether yüzde 1.59

9.Stellar yüzde 5.14

10.Cardano yüzde 6.30 düşerken

7.Binance Coin yüzde 1.58 yükseldi. (Grafik)

