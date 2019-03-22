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KRİPTOPARA – En büyük 100’den 84’ü düştü

Deniz Kılınç / İstanbul, 22 Mart () – Kripto para birimleri piyasalarındaki dalgalanmaların etkisiyle en yüksek hacimli 100 kripto para biriminden son 24 saatte 84’ü düştü. Toplam 16,502 adet piyasada işlem gören 2,118 adet kripto para biriminin...

KRİPTOPARA – En büyük 100’den 84’ü düştü

Deniz Kılınç / İstanbul, 22 Mart () – Kripto para birimleri piyasalarındaki dalgalanmaların etkisiyle en yüksek hacimli 100 kripto para biriminden son 24 saatte 84’ü düştü.
Toplam 16,502 adet piyasada işlem gören 2,118 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1.36 düşüşle 4,030 dolara düştü ve 70 milyar 957 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 50.9’unu oluşturdu.
En yüksek hacimli 100 kripto para biriminden son 24 saatte 84’ü geriledi ve yüzde 8.05 ile söz konusu düşüşe 25’inci sıradaki Crypto.com Chain öncülük etti. En büyük 10’dan da son 24 saatte yüzde 0.10 ile yalnızca Tether yükseldi.
Piyasadaki dalgalanmalara paralel olarak piyasa hacmi 139 milyar 417 milyon dolar olurken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 35 milyar 249 milyon dolar olarak hesaplandı.
En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);
1.Bitcoin yüzde 1.36
2.Ethereum yüzde2.13
3.Ripple yüzde 2.08
4.Litecoin yüzde 2.18
5.EOS yüzde 2.60
6.Bitcoin Cash yüzde 3.36
7.Binance Coin yüzde 3.22
8.Stellar yüzde 3.42
10.TRON yüzde 1.95 düşerken
9.Tether yüzde 0.10 yükseldi.

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