KRİPTOPARA – En büyük 100’den 80’i düştü, Bitcoin 5,600 doları aştı

Deniz Kılınç / İstanbul, 24 Nisan () – Kripto para birimleri piyasalarında Salı günü görülen artış eğiliminin ardından Bitcoin 5,600 doların üzerindeki seyrini korurken, en yüksek hacimli 100 kripto para biriminden son 24 saatte 80’i geriledi.

Toplam 99 milyar 555 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın belirleyicisi Bitcoin’deki artış eğiliminin gelecek haftalarda da devam edebileceğini belirten ThinkMarkets Baş Pazarlama Analisti Naeem Aslam, CCN’e verdiği röportajda “teknik göstergelerin Bitcoin fiyatını desteklediğini” ve Bitcoin’de 6 bin, “hatta 6,500 dolar” düzeylerinin görülebileceğini söyledi.

Söz konusu artış eğilimi kapsamında piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.56 artışla 5,636 dolardan işlem gördü ve piyasanın yüzde 54.3’ünü oluşturdu.

Bitcoin’deki artışa rağmen piyasanın en yüksek hacimli 100 kripto para biriminde düşüş görüldü ve son 24 saatte gerileyen 80 kripto para biriminden yüzde 12.28 ile en çok 78’inci sıradaki Digitex Futures değer kaybederken, en büyük 100 arasından son 24 saatte yüzde 294.31 ile de en çok 88’inci sıradaki OVCODE yükseldi.

En yüksek hacimli 10 kripto para biriminden de son 24 saatte Bitcoin dışında yüzde 0.18 ile yalnızca Tether yükseldi ve yüzde 5.36 ile en çok düşüş Binance Coin’de görüldü.

Gelişmelerin ardından Salı günü 185 milyar dolar düzeyine yükselen piyasa hacmi, piyasadaki dalgalanmaya paralel olarak son 24 saatte 183 milyar 279 milyon dolara geriledi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 49 milyar 373 milyon dolar olarak hesaplandı.

en yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 1.56

8.Tether yüzde 0.18 yükselirken,

2.Ethereum yüzde 2.13

3.Ripple yüzde 1.96

4.Bitcoin Cash yüzde 5.20

5.EOS yüzde 3.03

6.Litecoin yüzde 5.27

7.Binance Coin yüzde 5.36

9.Stellar yüzde 4.74

10.Cardano yüzde 5.19 düştü. (Grafik)