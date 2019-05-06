KRİPTOPARA – En büyük 100’den 76’sı düştü

Deniz Kılınç / İstanbul, 6 Mayıs () – ABD merkezli dünyanın en büyük ikinci holding şirketi Berkshire Hathaway Kurucusu Warren Buffett’ın Bitcoin’i bir “kumar aracı” olarak tanımlamasının ardından piyasadaki düşüş devam ederken, en yüksek hacimli 100 kripto para biriminden son 24 saatte 76’sı düştü.

CNBC’de yer alan habere göre Berkshire Hathaway yıllık toplantısı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada Buffett, kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli birimi Bitcoin’in herhangi bir yatırım değeri olmadığını belirtti ve ekledi:

“Bitcoin bir kumar aracı ve bu araca bağlı birçok dolandırıcılık eylemi yapıldı. Bitcoin herhangi bir şey üretmedi.

“Ceketimden bir düğme koparacağım. Burada elimde olan şey bir para, bu parayı size bin dolara satmayı teklif ediyorum ve gün sonuna kadar fiyatı 2 bin dolara çıkarmaya çalışıyorum. Fakat düğmenin tek bir kullanımı var ve bu kullanım da oldukça sınırlı.”

Buffett’ın açıklamalarının ardından piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.54 düşüşle 5,693 dolara geriledi ve 100 milyar 694 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 55.7’sini oluşturdu.

Toplam 2,149 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 kripto para biriminden son 24 saatte 76’sı düşerken, söz konusu düşüşe yüzde 19.78 ile 83’üncü sıradaki Maximine Coin öncülük etti.

En yüksek hacimli 10 kripto para biriminden de son 24 saatte yüzde 0.18 ile yalnızca Ethereum yükselirken, yüzde 4.79 ile de en çok Binance Coin düştü.

Piyasadaki düşüşe paralel olarak piyasa hacmi 180 milyar 645 milyon dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 46 milyar 482 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 1.54

3.Ripple yüzde 1.01

4.Bitcoin Cash yüzde 2.01

5.Litecoin yüzde 3.55

6.EOS yüzde 2.83

7.Binance Coin yüzde 4.79

8.Tether yüzde 0.09

9.Stellar yüzde 1.54

10.Cardano yüzde 2.01 düşerken

2.Ethereum yüzde 0.18 yükseldi.