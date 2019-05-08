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KRİPTOPARA – En büyük 100’den 74’ü düştü

Deniz Kılınç / İstanbul, 9 Mayıs () – Kripto para birimleri piyasalarındaki karışık seyir devam ederken, en yüksek hacimli 100 kripto para biriminden son 24 saatte 74’ü düştü. Piyasadaki genel düşüş eğilimine rağmen piyasanın belirleyicisi...

KRİPTOPARA – En büyük 100’den 74’ü düştü

Deniz Kılınç / İstanbul, 9 Mayıs () – Kripto para birimleri piyasalarındaki karışık seyir devam ederken, en yüksek hacimli 100 kripto para biriminden son 24 saatte 74’ü düştü.
Piyasadaki genel düşüş eğilimine rağmen piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.03 artışla 5,920 dolara yükseldi ve 104 milyar 721 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 56.4’ünü oluşturdu.
Toplam 18,195 piyasada işlem gören 2,160 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte 74’ü düştü ve söz konusu düşüşe son 24 saatte yüzde 9.0 ile 69’uncu sıradaki Waltonchain öncülük etti. En büyük 100’deki düşüşe paralel olarak en yüksek hacimli 10 birimdeki düşüşe de yüzde 4.78 ile Binance Coin öncülük etti.
Gelişmelerin ardından piyasa hacmi 185 milyar 513 milyon dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 47 milyar 809 milyon dolar olarak hesaplandı.
En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);
1. Bitcoin yüzde 0.03 yükselirken
2. Ethereum yüzde 2.55
3. Ripple yüzde 0.79
4. Bitcoin Cash yüzde 1.80
5. Litecoin yüzde 1.98
6. EOS yüzde 0.10
7. Binance Coin yüzde 4.78
8. Tether yüzde 0.32
9. Stellar yüzde 2.86
10. Cardano yüzde 1.95 düştü. (Grafik)

 

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