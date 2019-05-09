KRİPTOPARA – En büyük 100’den 72’si düştü

Deniz Kılınç / İstanbul, 9 Mayıs () – Kripto para birimleri piyasalarında dalgalanmalar devam ederken, son 24 saatte son yüksek hacimli 100 birimden 72’si düştü, Bitcoin 6,056 dolarda.

Toplam 2,164 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.30 artışla 6,056 liraya yükseldi ve 107 milyar 139 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 57.2’sini oluşturdu.

Bitcoin’deki artışa rağmen en yüksek hacimli 100 birimden son 24 saatte 72’si düştü ve piyasadaki düşüşe yüzde 24.11 ile 85’inci sıradaki Japan Content Token öncülük etti. En büyük 10 kripto para biriminden de son 24 saatte Bitcoin hariç yüzde 0.15 ve yüzde 0.33 ile sırasıyla yalnızca Bitcoin Cash ve Tether yükselirken, yüzde 4.21 ile de en çok Binance Coin değer kaybetti.

Piyasadaki gelişmelerin ardından piyasa hacmi 187 milyar 32 milyon dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 48 milyar 784 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 2.30

4.Bitcoin Cash yüzde 0.15

8.Tether yüzde 0.33 yükselirken

2.Ethereum yüzde 0.44

3.Ripple yüzde 0.58

5.Litecoin yüzde 0.42

6.EOS yüzde 0.96

7.Binance Coin yüzde 4.21

9.Stellar yüzde 3.80

10.Cardano yüzde 2.88 düştü. (Grafik)