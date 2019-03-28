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KRİPTOPARA – En büyük 100’den 66’sı düştü

Deniz Kılınç / İstanbul, 28 Mart () – Kripto para birimleri piyasasındaki artış devam ederken, en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte 66’sı yükseldi.  Toplam 2,132 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi...

KRİPTOPARA – En büyük 100’den 66’sı düştü

Deniz Kılınç / İstanbul, 28 Mart () – Kripto para birimleri piyasasındaki artış devam ederken, en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte 66’sı yükseldi. 
Toplam 2,132 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.32 artışla 4,082 dolara yükseldi ve 71 milyar 917 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 50.3’ünü oluşturdu. 
En yüksek hacimli 100 kripto para biriminden son 24 saatte yükselen 66 arasından yüzde 28.39 ile en çok 74’üncü sıradaki Decentraland değer kazanırken, en büyük 10’dan da son 24 saatte yüzde 0.25 ve yüzde 0.01 ile sırasıyla yalnızca Ripple ve Litecoin düştü. 
Piyasadaki genel artışa bağlı olarak piyasa hacmi 142 milyar 963 milyon dolara yükseldi ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 33 milyar 359 milyon dolar olarak hesaplandı.
En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor):
1.Bitcoin yüzde 0.32
2.Ethereum yüzde 0.44
4.EOS yüzde 4.33
6.Bitcoin Cash yüzde 0.25
7.Binance Coin yüzde 0.25
8.Tether yüzde 0.22
9.Stellar yüzde 0.29
10.Cardano yüzde 0.11 artarken
3.Ripple yüzde 0.25
5.Litecoin yüzde 0.01 düştü. (Grafik)

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