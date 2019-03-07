KRİPTOPARA – En büyük 100’den 62’si arttı

Deniz Kılınç / İstanbul, 7 Mart () – Kripto para birimleri piyasalarında bir süredir etkili olan düşüş eğiliminin erini artışa bırakmasının ardından Bitcoin 4,000 dolar düzeyine yaklaşırken, piyasanın en yüksek hacimli 100 kripto para biriminden son 24 saatte 62’si yükseldi.

ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan’ın JPM Coin ismiyle piyasaya kripto para birimi süreceği haberlerinin ardından küresel olarak kripto para birimleri ve blockchain teknolojilerinde adaptasyonun hızlanması beklenirken, Uluslararası Veri Şirketi’nin (International Data Corporation / IDC) son raporu, 2019’da blockchain çözümlerine yönelik küresel yatırımların 2.9 milyar dolara ulaşacağını öngörüyor.

IDC’nin 19 farklı endüstrideki 10 farklı teknolojiye ait harcama verilerini analiz ederek hazırladığı rapor, blockchain çözümlerine yönelik harcamaların 2018’deki 1.5 milyar dolar düzeyinden 2019’da yüzde 88.7 artışla 2.9 milyar dolara ulaşacağını ve 2018-2022 dönemindeki yıllık bileşik büyüme oranının da yüzde 76 artarak blockchain teknolojilerine yönelik harcamaların 2022’de 12.4 milyar dolar olacağını öngörüyor.

Kripto para birimlerinin altında yatan blockchain teknolojisi adaptasyonunun arttığına işaret eden raporun ardından, piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.73 artışla 3,913 dolara yükseldi ve 68 milyar 774 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 51.6’sını oluşturdu.

Bitcoin, istikrarlı artışıyla 4,000 dolar düzeyine yaklaşırken, en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte yüzde 1ç05 ile yalnızca TRON düşerken, yüzde 10.92 ile de en çok Binance Coin değer kazandı.

Toplam 2,103 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 kripto para biriminden de son 24 saatte 62’si yükselirken, piyasadaki artışa yüzde 71.65 ile 24’üncü sıradaki ABBC Coin öncülük etti.

Gelişmelerin etkisiyle piyasa hacmi 133 milyar 293 milyon dolara yükseldi ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 31 milyar 504 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

1.Bitcoin yüzde 0.73,

2.Ethereum yüzde 0.85

3.Ripple yüzde 0.98

4.EOS yüzde 0.74

5.Litecoin yüzde 5.51

6.Bitcoin Cash yüzde 0.42

7.Binance Coin yüzde 10.92

8.Tether yüzde 0.01

9.Stellar yüzde 0.63 artarken

10.TRON yüzde 1.05 düştü.

