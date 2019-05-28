Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri Bakanlığı: Batman'da 4 terörist teslim oldu
İçişleri Bakanlığı: Batman'da 4 terörist...
UYGAD Genel Başkanı Gazeteci Mevlüt YÜKSEL
UYGAD Genel Başkanı Gazeteci Mevlüt...
Küba ile sağlık işbirliği
Küba ile sağlık işbirliği
TFF Başkan adayları listesi belli oldu
TFF Başkan adayları listesi belli...

KRİPTOPARA – En büyük 100’den 58’i düştü

Deniz Kılınç / İstanbul, 28 Mayıs () – Kripto para birimleri piyasalarında Pazar günü başlayan artış eğiliminin etkisiyle piyasa hacminin 270 milyar doların üzerine çıkmasının ardından piyasada Salı günü görülen dalgalanmalarla piyasanın...

KRİPTOPARA – En büyük 100’den 58’i düştü

Deniz Kılınç / İstanbul, 28 Mayıs () – Kripto para birimleri piyasalarında Pazar günü başlayan artış eğiliminin etkisiyle piyasa hacminin 270 milyar doların üzerine çıkmasının ardından piyasada Salı günü görülen dalgalanmalarla piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden 58’i düştü.
Toplam 2,208 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.42 düşüşle 8,683 dolara geriledi ve 153 milyar 939 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 56.8’ini oluşturdu.
En yüksek hacimli 100 kripto para biriminden son 24 saatte 58’i düşerken, piyasadaki düşüşe son 24 saatte yüzde 9.24 ile 78’inci sıradaki Insight Chain öncülük etti. En yüksek hacimli 10 kripto para biriminden de son 24 saatte yüzde 1.63, yüzde 7.76 ve yüzde 0.16 ile sırasıyla yalnızca Ripple, EOS ve Cardano yükseldi.
Gelişmelerin ardından piyasa hacmi istikrarını korurken, son 24 saatte 270 milyar 954 milyon dolar olarak, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 95 milyar 478 milyon dolar olarak hesaplandı.
En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);
1.Bitcoin yüzde 1.42
2.Ethereum yüzde 0.54
4.Bitcoin Cash yüzde 1.77
6.Litecoin yüzde 1.44
7.Binance Coin yüzde 2.43
8.Tether yüzde 0.60
9.Stellar yüzde 1.96 düşerken
3.Ripple yüzde 1.63
5.EOS yüzde 7.76
10.Cardano yüzde 0.16 yükseldi.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328