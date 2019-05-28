KRİPTOPARA – En büyük 100’den 58’i düştü

Deniz Kılınç / İstanbul, 28 Mayıs () – Kripto para birimleri piyasalarında Pazar günü başlayan artış eğiliminin etkisiyle piyasa hacminin 270 milyar doların üzerine çıkmasının ardından piyasada Salı günü görülen dalgalanmalarla piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden 58’i düştü.

Toplam 2,208 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.42 düşüşle 8,683 dolara geriledi ve 153 milyar 939 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 56.8’ini oluşturdu.

En yüksek hacimli 100 kripto para biriminden son 24 saatte 58’i düşerken, piyasadaki düşüşe son 24 saatte yüzde 9.24 ile 78’inci sıradaki Insight Chain öncülük etti. En yüksek hacimli 10 kripto para biriminden de son 24 saatte yüzde 1.63, yüzde 7.76 ve yüzde 0.16 ile sırasıyla yalnızca Ripple, EOS ve Cardano yükseldi.

Gelişmelerin ardından piyasa hacmi istikrarını korurken, son 24 saatte 270 milyar 954 milyon dolar olarak, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 95 milyar 478 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 1.42

2.Ethereum yüzde 0.54

4.Bitcoin Cash yüzde 1.77

6.Litecoin yüzde 1.44

7.Binance Coin yüzde 2.43

8.Tether yüzde 0.60

9.Stellar yüzde 1.96 düşerken

3.Ripple yüzde 1.63

5.EOS yüzde 7.76

10.Cardano yüzde 0.16 yükseldi.

