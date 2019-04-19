KRİPTOPARA – En büyük 100’den 55’si düştü, Bitcoin 5,267 dolarda

Deniz Kılınç / İstanbul, 19 Nisan () – Kripto para birimleri piyasalarında çeşitli açıklamaların etkisiyle başlayan hafif artış eğilimi, piyasanın en yüksek hacimli kripto para biriminin son 24 saatte yüzde 0.09 düşmesiyle yerini düşüşe bıraktı, en büyük 100’den 55’i geriledi.

Toplam 2,127 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.09 düşüşle 5,267 dolardan işlem gördü ve 92 milyar 993 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 51.9’unu oluşturdu.

En yüksek hacimli 100 kripto para biriminden son 24 saatte 55’i geriledi ve yüzde 10.25 ile en çok 58’inci sıradaki Komodo değer kaybetti. En büyük 10’dan da son 24 saatte yüzde 0.13, yüzde 1.26, yüzde 10.84 ve yüzde 0.01 ile sırasıyla yalnızca Ethereum, Litecoin, Binance Coin ve Tether yükseldi.

Gelişmelere paralel olarak piyasa hacmi 179 milyar 113 milyon dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 45 milyar 350 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 0.09

3.Ripple yüzde 1.76

4.Bitcoin Cash yüzde 2.96

6.EOS yüzde 0.34

9.Stellar yüzde 1.05

10.Cardano yüzde 5.04 düşerken

2.Ethereum yüzde 0.13

5.Litecoin yüzde 1.26

7.Binance Coin yüzde 10.84

8.Tether yüzde 0.01 yükseldi.