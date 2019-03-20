KRİPTOPARA – En büyük 10 kripto para birimi düştü

Deniz Kılınç / İstanbul, 20 Mart () – ABD merkezli kripto para yatırım ve analitik şirketi The Tie’ın son araştırması, çeşitli kripto para birimi borsasının platformlarına daha fazla yatırımcı çekmek için "işlem hacimleri verilerini abarttıklarını" gösterirken, piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para biriminde yeniden düşüş eğilimi etkili oldu.

The Tie’ın araştırmasına göre, kripto para birimleri ve borsaları hakkında bilgi almak için en sık kullanılan kaynak olan CoinMarketCap.com’da listelenen borsalar, platformlarında daha fazla yatırımcının işlem yapması için işlem hacmi rakamlarını değiştiriyor. Similar Web uygulamasını kullanarak Binance, Coinbase Pro, Gemini ve Kraken gibi borsaların internet sitelerini yapılan ziyaret sayılarının incelendiği ve borsaların iddia ettiği işlem hacmine bölündüğü araştırmada, söz konusu hacim ziyaret başına 591 dolar olarak hesaplandı. Elde edilen rakamın, internet sitesi ziyaretleriyle çarpıldığında elde edilen işlem hacmi rakamlarıyla karşılaşılırken, BitMAX, Lbank ve ZBG gibi borsaların işlem hacmi rakamlarının değiştirildiği görüldü. Araştırmada, şu değerlendirme yer aldı:

“En büyük 100 borsanın işlem hacimlerine baktığımızda, bu borsaların yüzde 59’unun işlem hacimlerinin, Coinbase, Binance veya Kraken’de görmeyi beklediğimiz düzeylerin 10 katını bulduğunu gördük.”

Gelişmelerin ardından piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.08 düşüşle 4,053 dolara düştü ve 71 milyar 341 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 50.8’ini oluşturdu.

Toplam 2,112 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para biriminde genel bir düşüş eğilimi görülürken, yüzde 3.65 ile en çok Stellar değer kaybetti. En büyük 100’den de son 24 saatte 54’ü geriledi ve düşüşe yüzde 11.59 ile 74’üncü sıradaki Insight Chain öncülük etti.

Piyasadaki dalgalanmaların ardından piyasa hacmi 140 milyar 385 milyon dolar olurken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 31 milyar 766 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 0.08

Ethereum yüzde 0.53

Ripple yüzde 0.23

Litecoin yüzde 0.21

EOS yüzde 1.04

Bitcoin Cash yüzde 1.32

Binance Coin yüzde 2.15

Stelar yüzde 3.65

Tether yüzde 0.83

TRON yüzde 0.17 düştü.