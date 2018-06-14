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KRİPTOPARA – En büyük 10 birimden yalnızca Bitcoin düştü

Deniz Kılınç / İstanbul, 14 Haziran () – Kripto para birimleri piyasalarına ilişkin çeşitli ülke ve kurumdan gelen açıklamalar ve tepki alımlarının da etkisiyle, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yalnızca...

KRİPTOPARA – En büyük 10 birimden yalnızca Bitcoin düştü

Deniz Kılınç / İstanbul, 14 Haziran () – Kripto para birimleri piyasalarına ilişkin çeşitli ülke ve kurumdan gelen açıklamalar ve tepki alımlarının da etkisiyle, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yalnızca Bitcoin geriledi.
Toplam 1,628 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.73’lük bir düşüşle 6,445 dolara geriledi. Bitcoin 110 milyar 178 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 10.1’ini oluşturdu.
En yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi arasından son 24 saatte 37 adet kripto para birimi arasından yüzde 8.51 ile en çok 98’inci sıradaki Mithril gerilerken, yüzde 16.84 ile en çok 86’ıncı sıradaki All Sports yükseldi.
Piyasa hacmi sabah saatlerine göre beş milyar dolara denk gelen yüzde 1.8’lik bir düşüşle 274 milyar 886 milyon dolara geriledi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 16 milyar 628 milyon dolara yükseldi.
En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki 24 saatlik değişiklikler;
- Bitcoin yüzde 0.73 düşerken,
- Etheruem yüzde 0.28
- Ripple yüzde 0.80
- Bitcoin Cash yüzde 0.56
- EOS yüzde 3.35
- Litecoin yüzde 0.75
- Stellar yüzde 3.39
- Cardano yüzde 4.55
- IOTA yüzde 0.20
- TRON yüzde 4.02 arttı.

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