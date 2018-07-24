KRİPTOPARA – ECON raporu sonrası ilk 10’un 7'si düştü

Deniz Kılınç / İstanbul, 24 Temmuz () – Avrupa Parlamentosu’nun yayınladığı son raporda merkez bankalarının piyasaya süreceği kripto para birimlerinin, piyasadaki rekabete bir “çare” olabileceğinin yer almasının ardından piyasadaki dalgalanmalar devam ederken, en yüksek hacimli ilk 10’un yedisi geriledi.

Avrupa Parlamentosu Ekonomik ve Parasal İşler Komisyonu (ECON) raporunda şöyle denildi:

“Bankaların teşvik ettiği izinli kripto para birimleri, rekabetçi sayısını arttırarak piyasadaki rekabet seviyesini yeniden şekillendirecektir. Kripto para birimleri piyasalarında olası bir geleneksel rekabetin eksikliği gözlemlenebilir ve doğrudan halk katılımıyla merkez bankalarının piyasaya süreceği dijital para birimleri söz konusu rekabet eksikliğine bir çare olabilir.”

Toplam 1,664 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin, açıklamalardan etkilenmedi ve son 24 saatte yüzde 3.94’lük bir artışla 7,977 dolara yükseldi.

Gelişmelere bağlı olarak en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yedisi gerilerken, artışlar yalnızca yüzde 3.94 ile Bitcoim, yüzde 1.66 ile Bitcoin Cash ve yüzde 2.10 ile Litecoin’de görüldü.

En büyük ilk 100’den ise 73’ü gerilerken, yüzde 51.60 ile en fazla düşüş 42’nci sıradaki Bitcoin Diamond’da görüldü.

Toplam piyasa hacmi son 24 saatte beş milyar dolarlık bir artışla 290 milyar doların üzerine çıktı ve 293 milyar 33 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin, 136 milyar 957 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 46.8’ini oluştururken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 17 milyar 157 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 3.94

- Bitcoin Cash yüzde 1.66

- Litecoin yüzde 2.10 artarken,

- Ethereum yüzde 0.06

- Ripple yüzde 0.86

- EOS yüzde 1.90

- Stellar yüzde 0.30

- Cardano yüzde 3.44

- IOTA yüzde 2.66

- Tether yüzde 0.02 düştü.

