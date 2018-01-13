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KRİPTOPARA  - "Düzenlemelere" karşın piyasa yükselişte

İstanbul, 13 Ocak () - İnternet aracılığıyla kullanılan ve herhangi bir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olmayan, ancak, son günlerde farklı ülkelerden gelen "düzenleme" haberleriyle sert dalgalanmalar yaşayan kripto para birimleri...

KRİPTOPARA  - "Düzenlemelere" karşın piyasa yükselişte

İstanbul, 13 Ocak () - İnternet aracılığıyla kullanılan ve herhangi bir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olmayan, ancak, son günlerde farklı ülkelerden gelen "düzenleme" haberleriyle sert dalgalanmalar yaşayan kripto para birimleri piyasası, yeniden yükselişe geçti.
1426 kripto para biriminin oluşturduğu kripto para piyasası toplam piyasa değeri düne göre 33 milyar dolar artışla 747 milyar dolara çıktı.
Kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin ise yüzde 4.52 artarak 14 bin 415 dolardan işlem gördü. Bitcoin 714 milyar dolarlık piyasanın yüzde 32.4'ünü oluştururken, piyasa genelindeki son 24 saatlik işlem hacmi 38.9 milyar dolar olarak hesaplandı.
Piyasa değeri sıralamasında ilk beşte yer alan kripto para birimlerindeki günlük değişimler ise şöyle: Bitcoin yüzde 4.52, Ripple yüzde 2.10, Cardano yüzde 27.41, Ethereum yüzde 10.59 ve Bitcoin Cash yüzde 5.01 arttı.

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