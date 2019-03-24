KRİPTOPARA – Cardano 10’uncu sıraya yükseldi, Bitcoin yüzde 0.58 düştü

Deniz Kılınç / İstanbul, 24 Mart () – Kripto para birimleri piyasalarındaki dalgalanmalar devam ederken, Cardano son 24 saatte yüzde 2.87 artışla TRON’u geride bırakarak 10’uncu sıraya yükseldi.

Cardano’da Perşembe günü görülen artış eğiliminden üç saat sonra Cardano Foundation’ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Cardano’nun Bitcoin işlemlerinin gerçekleştiği ana ağ olan mainnet güncellemesinin yayınıyla ilgili bir şifre hatası oluştuğu belirtilmişti. Yine Twitter’dan Cuma günü yapılan açıklamada söz konusu hatanın düzeltildiği ve Cardano blockchainini siber saldırılardan yüzde 51 oranında koruyabilecek olan Cardano 1.5.1 güncellemesinin yayınlandığı duyurulmuştu.

Söz konusu gelişmelerin ardından Cardano, son 24 saatte yüzde 2.87 artışla 1,602 milyar dolar piyasa hacmine ulaşarak, 1,579 milyar dolar piyasa hacmine sahip TRON’u geride bıraktı ve 10’uncu sıraya yükseldi.

Cardano’daki artışın yanında piyasadaki dalgalanmalar devam ederken, piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.58 düşüşle 4,020 dolara geriledi ve 70 milyar 783 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 50.6’sını oluşturdu.

Toplam 2,121 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte yalnızca Cardano yükselirken, en büyük 10’daki düşüşe yüzde 3.0 ile Binance Coin öncülük etti.

En yüksek hacimli 100 kripto para biriminden son 24 saatte 77’si gerilerken, yüzde 15.03 ile en çok 66’ncı sıradaki ABBC Coin değer kaybetti.

Piyasadaki genel düşüşe bağlı olarak 140 milyar doların altına inen piyasa hacmi, son 24saatte 139 milyar 768 milyon dolar olarak hesaplandı ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 28 milyar 817 milyon dolar oldu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 0.58

2.Ethereum yüzde 1.18

3. Ripple yüzde 1.04

4.Litecoin yüzde 2.18

5.EOS yüzde 1.90

6.Bitcoin Cash yüzde 2.38

7.Binance Coin yüzde 3.00

8.Stellar yüzde 1.75

9.Tether yüzde 0.10 düşerken

10.Cardano yüzde 2.87 yükseldi.