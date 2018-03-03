Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASA - Borsa küresel destekle, dolar cari açıkla yükseldi
Dolar cari açıkla yükseldi
Doğubayazıt'ta çatışma: 1 şehit; 3 terörist öldürüldü
Doğubayazıt'tan acı haber
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada yurt içinde toplam 13  terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada...
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor

KRİPTOPARA – BOE Başkanı Carney’nin açıklamaları piyasada artışa sebep oldu

İstanbul, 3 Mart () – Birleşik Krallık Merkez Bankası (BOE) Başkanı Mark Carney’nin, kripto para birimleri işlemlerini yasaklama niyetinde olmadıklarını, fakat sanal para birimlerine daha kapsamlı bir finansal sistemde düzenleme getirilmesi ...

KRİPTOPARA – BOE Başkanı Carney’nin açıklamaları piyasada artışa sebep oldu

İstanbul, 3 Mart () – Birleşik Krallık Merkez Bankası (BOE) Başkanı Mark Carney’nin, kripto para birimleri işlemlerini yasaklama niyetinde olmadıklarını, fakat sanal para birimlerine daha kapsamlı bir finansal sistemde düzenleme getirilmesi  gerektiğini söylemesinin ve tepki alımlarının etkisiyle en yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminin dokuzunda artış gözlemlendi.
Son 24 saatte en yüksek hacimli ilk 10 kripto paranın arasına giren Monero’da görülen artışın yüzde 15.26’dan yüzde 11.47’ye gerilemesiyle Monero 10. sıraya geriledi.  
Toplam 1,534 adet sanal para biriminin oluşturduğu kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin ise son 24 saatte yüzde 4.80 artarak 11 bin 484 dolardan işlem gördü. Bitcoin piyasa hacmi 194.061 milyar dolar olarak gerçekleşirken, piyasanın en yüksek hacimli sanal para birimi piyasanın yüzde 41.7’sini oluşturdu.
En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki 24 saatlik değişiklikler;
Bitcoin yüzde 4.80,
Ethereum yüzde 0.49,
Ripple yüzde 0.72,
Bitcoin ash yüzde 1.20,
Litecoin yüzde 3.92,
NEO yüzde 1.51,
Cardano yüzde 3.82,
Stellar yüzde 1.07,  
Monero yüzde 11.47 artarken,
EOS yüzde 0.24 düştü

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314