KRİPTOPARA – Bitcoin yüzde 4.97 düşüşle 10 bin 74 dolar

Deniz Kılınç / İstanbul, 23 Temmuz () – Kripto para birimlerine yönelik yorumların devam etmesiyle piyasada etkili olan düşüş eğiliminin ardından Bitcoin 10 bin 74 dolara kadar geriledi.

Malta merkezli kripto para birimleri borsası Binance CEO’su Changpeng Zhao, ABD Başkanı Donald Trump’ın kripto para birimleri hakkındaki yorumlarının “olumsuz” olmadığını öne sürdü.

Trump, geçen hafta resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda kripto para birimlerinin “büyük bir hayranı olmadığını” belirtmiş ve Facebook’un kirpto para birimi Libra’ya da değinerek, Facebook’un dijital hizmet vermek istiyorsa, “ABD’li diğer bankalarla aynı” yaptırım ve kurallara uyması gerektiğini vurgulamıştı.

“(Kripto para birimleri hakkında) Trump şu ana kadar henüz olumlu veya olumsuz bir yorum yapmadı. Hatta kripto para birimleri hakkında Twitter’dan paylaşım yapmış olması, ABD Başkanı’nın kripto para birimleri hakkında konuşuyor olması, iyi bir şey,” diyen Zhao, kendisinin de “en kötü senaryo” olarak yorumladığı ABD’nin kripto para birimlerini yasaklaması durumunda bunun endüstriyi dağıtmayacağını söyledi. Zhao, şunları söyledi:

“Kripto para birimleri herhangi bir ülkeye rağmen hayatta kalacak. Bitcoin’i yasaklamak isteyen bütün ülkeler, vatandaşlarının kripto para birimlerine daha fazla yönelmesine sebep oluyor.”

Zhao’nun yorumları piyasadaki kötümser seyir üzerinde etkili olmazken, piyasanın en yüksek haciml, kripto para birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 4.97 düşüşle 10,074 dolara geriledi ve 179 milyar 658 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 65.2’sini oluşturdu.

Toplam 2,365 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte 86’sı düştü ve söz konusu düşüş eğilimine yüzde 14.85 ile 11’inci sıradaki TRON öncülük etti.

En yüksek hacimli 10 birimden de son 24 saatte yüzde 7.73 ile en çok Litecoin değer kaybetti.

Bitcoin’deki düşüş eğilimine paralel olarak piyasa hacmi son 24 saatte 15 milyar dolara karşılık gelen yüzde 4.55 düşüşle 275 milyar 569 milyon dolara geriledi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 54 milyar 166 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 4.97

Ethereum yüzde 5.51

Ripple yüzde 4.62

Litecoin yüzde 7.73

Bitcoin Cash yüzde 4.41

Binance Coin yüzde 4.56

Tether yüzde 0.02

EOS yüzde 6.84

Bitcoin SV yüzde 0.31

Stellar yüzde 5.90 düştü. (Grafik)