KRİPTOPARA – Bitcoin yüzde 1.31 düştü, piyasa hacmi 140 milyar doların altında

Deniz Kılınç / İstanbul, 22 Mart () – Binance Reserarch’ün kripto para birimleri korelasyonuna ilişkin yayınladığı son raporda Bitcoin fiyat korelasyonunun düştüğü ortaya koyulurken, son 24 saatte Bitcoin yüzde 1.31 düştü, piyasa hacmi 140 milyar doların altına indi.

Araştırmada, en yüksek hacimli 30 kripto para biriminin piyasa hacimleri arasındaki yüksek korelasyonun, Bitcoin’in “endüstrinin önderi” olduğunu gösterdiği belirtilirken, 2017 sonunda Bitcoin’e ilişkin getirilerin dolara ilişkin getirilere göre daha düşük olduğu vurgulandı. Söz konusu durumun, yatırımcılar arasında stabelcoinlere (dolar fiyatına sabit kripto para birimi) olan ilginin artmasından kaynakladığına dikkat çekildi.

Gelişmelerin ardından piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1.31 düşüşle 4,028 dolara geriledi ve 70 milyar 909 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 51’ini oluşturdu.

Toplam 2,118 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para biriminde son 24 saatte görülen düşüş eğilimine yüzde 4.41 ile Stellar öncülük etti. En büyük 100’den de son 24 saatte 82’si geriledi ve yüzde 9.60 ile en çok 17’nci sıradaki Ontology eğer kaybetti.

Düşüş eğilimine paralel olarak piyasa hacmi 138 milyar 998 milyon dolara gerilerken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 34 milyar 634 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 1.31

Ethereum yüzde 2.67

Ripple yüzde 2.06

Litecoin yüzde 2.27

EOS yüzde 2.84

Bitcoin Cash yüzde 4.28

Binance Coin yüzde 3.92

Stellar yüzde 4.41

Tether yüzde 0.07

TRON yüzde 2.24 düştü.