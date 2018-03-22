KRİPTOPARA – Bitcoin yeniden 9 bin doların altına geriledi

İstanbul, 22 Mart () – Kripto para birimleri piyasasında sabah saatlerinde gözlemlenen genel düşüş devam ederken, Bitcoin yeniden 9 bin doların altına düştü.

Toplam 1,575 adet sanal para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 3.68’lik bir düşüşle 8 bin 755 dolara geriledi. Bitcoin 148 milyar 256 milyon dolarlık piyasa hacmiyle ise piyasanın 44.1’ini oluşturdu.

Piyasada sabah saatlerinde en yüksek hacimli ilk 10 sanal para birimi arasından tek artan kripto para birimi olan EOS’taki artış son 24 saatte yüzde 9.46'yı bulurken, genel düşüşlere bağlı olarak piyasa hacmi sabah saatlerine göre 13 milyar dolara denk gelen 3.8’lik bir düşüşle 336 milyar 334 milyon dolara geriledi.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 15 milyar 244 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 3.68

- Ethereum yüzde 6.15

- Ripple yüzde 6.25

- Bitcoin Cash yüzde 4.15

- Litecoin yüzde 4.50

- Cardano yüzde 7.50

- NEO yüzde 8.30

- Stellar yüzde 9.02

- IOTA yüzde 8.11 düşerken

- EOS yüzde 9.46 arttı.