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KRİPTOPARA – Bitcoin yeniden 8 bin dolara yükseldi

Deniz Kılınç / İstanbul, 12 Haziran () – Kripto para birimleri piyasalarına ilişkin yeni gelişmelerle piyasanın en yüksek hacimli birimi Bitcoin 8 bin dolara yükseldi. ABD merkezli kripto para borsası Coinbase, Visa banka kartını Nisan ayında...

KRİPTOPARA – Bitcoin yeniden 8 bin dolara yükseldi

Deniz Kılınç / İstanbul, 12 Haziran () – Kripto para birimleri piyasalarına ilişkin yeni gelişmelerle piyasanın en yüksek hacimli birimi Bitcoin 8 bin dolara yükseldi.
ABD merkezli kripto para borsası Coinbase, Visa banka kartını Nisan ayında Birleşik Krallık’ta kullanıma sunmasının ardından Avrupa’da altı ülkede daha piyasaya süreceğini duyurdu. Coinbase UK CEO’su Zeeshan Feroz, CNBC’ye verdiği röportajda, “Coinbase Card” ile, dijital para birimleriyle yapılan alışverişleri nakitle yapılan alışverişler gibi yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi. Nisan ayında Birleşik Krallık’ta piyasaya sürülen kartın “oldukça ilgi gördüğünü” belirten Feroz, kartın Çarşamba gününden itibaren İspanya, Almanya, Fransa, İtalya, İrlanda ve Hollanda’da kullanıma sunulacağını açıkladı.
Kripto para birimleri kullanımının artışına işaret eden gelişmenin ardından piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.41 artışla 8,003 dolara yükseldi ve 142 milyar 104 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 55.3’ünü oluşturdu.
Bitcoin’deki artışa paralel olarak piyasanın en yüksek hacimli 100 kripto para biriminden son 24 saatte 83’ü yükseldi ve söz konusu artışa yüzde 40.24 ile 75’inci sıradaki Zcoin öncülük etti.
En yüksek hacimli 10 kripto para biriminde etkili olan artış eğiliminde de son 24 saatte yüzde 8.64 ile en çok Litecoin yükseldi.
Bitcoin’deki artış ve piyasa genelindeki yukarı yönlü eğilimin ardından piyasa hacmi son 24 saatte yüzde 3.2 artışla 257 milyar 302 milyon dolara yükseldi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 62 milyar 380 milyon dolar olarak hesaplandı.
En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;
Bitcoin yüzde 2.41
Ethereum yüzde 3.35
Ripple yüzde 1.41
Litecoin yüzde 8.64
Bitcoin Cash yüzde 2.09
EOS yüzde 1.54
Binance Coin yüzde 5.63
Bitcoin SV yüzde 1.95
Tether yüzde 0.14
Stellar yüzde 3.82 yükseldi.

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