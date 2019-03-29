KRİPTOPARA – Bitcoin yeniden 4,050 doların üzerinde

Deniz Kılınç / İstanbul, 29 Mart () – Kripto para birimleri piyasalarında görülen dalgalanmalar sürerken, Rusya merkezli bir paladyum madenciliği şirketinin paladyumla ticareti yapılan bir kripto para birimini piyasaya süreceği haberlerinin ardından piyasada görülen toparlanmanın etkisiyle Bitcoin yeniden 4,050 doların üzerine çıktı.

Bloomberg’de yer alan haberde, dünyanın önde gelen paladyum üreticilerinden olan Nornickel’in, İsviçre merkezli paladyum fonundan söz konusu kripto para birimini piyasaya sürmek için İsviçreli yetkililerle görüşme halinde olduğu belirtildi. Şirketin söz konusu projeyi başka metallerle de yapmayı planladığını belirten CEO Potanin, Bloomberg’e şu açıklamayı yaptı:

“Gün geçtikçe ana operatörü olmayan merkezsizleşmiş ağ ve platformları kullanan insanların sayısı arttı. Bu süreçte biz de aktif katılımcılar olarak yer almak istiyoruz.”

Rusya merkezli bir nikel madenciliği şirketi olarak 1993 yılında kurulan Nornickel, aynı zamanda dünyanın en büyük nikel, paladyum ve bakır üreticilerinden biri konumunda.

Gelişmelerin ardından piyasanın belirleyicisi Bitcoin, bazı analistlerin öngörülerine paralel olarak 4,100 dolar düzeyine yaklaşırken, son 24 saatte yüzde 0.42 artışla 4,097 dolara yükseldi. Bitcoin, 72 milyar 181 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 50.4’ünü oluşturdu.

Toplam 2,134 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden Bitcoin dışında son 24 saatte yüzde 0.55, yüzde 0.94, yüzde 0.90 ve yüzde 4.71 ile sırasıyla Ethereum, EOS, Stellar ve Cardano yükselirken, en büyük 100’den yalnızca 40’ı değer kazandı ve söz konusu artışa yüzde 38.31 ile 75’inci sıradaki REPO öncülük etti.

Piyasada görülen toparlanmanın etkisiyle piyasa hacmi 143 milyar 417 milyon dolara yükseldi ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 35 milyar 755 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 0.42

2.Ethereum yüzde 0.55

4.EOS yüzde 0.94

8.Stellar yüzde 0.90

10.Cardano yüzde 4.71 yükselirken

3.Ripple yüzde 0.46

5.Litecoin yüzde 0.41

6.Bitcoin Cash yüzde 0.41

7.Binance Coin yüzde 1.30

9.Tether yüzde 1.40 düştü.