KRİPTOPARA – Bitcoin yeniden 16 bin dolar bandında

İstanbul, 26 Aralık () - İnternet aracılığıyla kullanılan ve herhangi bir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olmayan kripto para birimleri piyasa hacmi, genel yükselme trendinin etkisiyle, sabah saatlerine göre beş milyar dolar artarak 589 milyar dolara yükseldi.

Yüksek hacmiyle kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin ise düne göre yüzde 15.38 artarak 15 bin dolar bandında işlem görüyor.

270 milyar dolarlık piyasa değeriyle Bitcoin, 1382 kripto para biriminin oluşturduğu 589 milyar dolarlık piyasa hacminin yüzde 45.9'unu oluşturuyor. Kripto para piyasasının son 24 saatlik piyasa hacmi ise 27 milyar dolar olarak hesaplandı.

Piyasada en yüksek hacme sahip beş kripto para birimindeki günlük değişimler ise; Bitcoin 15.38, Ethereum yüzde 1.91, Bitcoin Cash yüzde 0.10, Ripple yüzde 7.18 ve Litecoin yüzde 3.27 artış gösterdi.

Kriptopara piyasasında finansal istikrarın yanısıra aynı zamanda çevresel sürdürülebilirlik de tartışılıyor.

Kriptopara piyasasını yakında izleyenler, kriptopara “madenciliği”nin yüksek miktarda enerji tüketmesi sebebiyle, 2020 yılına kadar dünyanın bütün enerjisini tüketebileceğini öne sürüyorlar.

Kriptopara madenciliği tüm Danimarka’nın ya da ABD’de bulunan üç milyon 71 bin 823 evin tüm elektrik ihtiyacını karşılayacak kadar elektrik tüketiyor.

Diğer uzmanlar ise gerçek elektrik tüketim değerinin daha az olduğunu ancak yapılan “madenciliğin” çok fazla sayıda bilgisayarla yapıldığı için gerçek rakamı tahmin etmenin oldukça zor olduğunu iddia ediyorlar.

Bununla birlikte, Bitcoin madenciliğinin bir ila dört megawatt arası enerji tükettiği ve bunun da üç nükleer reaktörün ürettiği elektrik enerjisi miktarına denk olduğuna neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

Kriptopara işlemleri için gereken elektriğin kömür enerjisinden sağlandığı ve bunun da küresel ısınmayı hızlandırdığı bilinen bir gerçek.

