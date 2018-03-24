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KRİPTOPARA – Bitcoin son 24 saatte yüzde 5.86 arttı

İstanbul, 24 Mart () – Kripto para birimleri piyasalarında dün gözlemlenen düşüşün ardından tepki alan Bitcoin son 24 saatte yüzde 5.86 arttı. Toplam 9,654 adet piyasada işlem gören ve 1,582 adet sanal para biriminin oluşturduğu kripto...

KRİPTOPARA – Bitcoin son 24 saatte yüzde 5.86 arttı

İstanbul, 24 Mart () – Kripto para birimleri piyasalarında dün gözlemlenen düşüşün ardından tepki alan Bitcoin son 24 saatte yüzde 5.86 arttı.
Toplam 9,654 adet piyasada işlem gören ve 1,582 adet sanal para biriminin oluşturduğu kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 5.86’lık bir artışla 8 bin 936 dolara yükseldi.
Kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminden dokuzu yükselirken, piyasadaki en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin, piyasanın 44.3’ünü oluşturdu.
Piyasanın en yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi arasından son 24 saatte 96’sının yükselmesinin de etkisiyle piyasa hacmi 24 saatte 18 milyar dolara denk gelen yüzde 5.5’lik bir artışla 341 milyar 470 milyon dolara yükseldi.
Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 18 milyar 4 milyon dolar olarak gerçekleşirken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 5.86
- Ethereum yüzde 4.52
- Ripple yüzde 3.73
- Bitcoin Cash yüzde 4.41
- Litecoin yüzde 4.94
- EOS yüzde 6.45
- NEO yüzde 6.20
- Stellar yüzde 5.51 ve
- IOTA yüzde 8.51 artarken
- Cardano yüzde 0.30 düştü.

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