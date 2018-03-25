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KRİPTOPARA – Bitcoin son 24 saatte yüzde 4.0 düştü

İstanbul, 25 Mart () – Tepki alımlarıyla dün yükselişe geçen kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli sanal para birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 4.0 düştü. Toplam 9,685 adet piyasada işlem gören ve 1,583 adet sanal para biriminin...

KRİPTOPARA – Bitcoin son 24 saatte yüzde 4.0 düştü

İstanbul, 25 Mart () – Tepki alımlarıyla dün yükselişe geçen kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli sanal para birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 4.0 düştü.
Toplam 9,685 adet piyasada işlem gören ve 1,583 adet sanal para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 4.0 düşerek 8 bin 585 dolara geriledi. Bitcoin 145 milyar 421 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın 44.1’ini oluşturdu.
En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki genel düşüşün de etkisiyle piyasa hacmi son 24 saatte 12 milyar dolara denk gelen 3.6’lık bir düşüşle 329 milyar 617 milyon dolara geriledi.
Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise son 24 saatte beş milyar dolar düşerek 13 milyar 431 milyon dolar olarak hesaplandı.
En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 4.0
- Ethereum yüzde 3.49
- Ripple yüzde 3.20
- Bitcoin Cash yüzde 3.27
- Litecoin yüzde 4.09
- EOS yüzde 4.03
- Cardano yüzde 2.44
- Stellar yüzde 3.19
- NEO yüzde 5.24
- IOTA yüzde 3.25 düştü.

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