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KRİPTOPARA – Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.81 arttı

Deniz Kılınç / İstanbul, 5 Temmuz () – Kripto para birimleri piyasalarında dün akşam saatlerinde etkisini göstermeye başlayan artış eğilimi devam ederken, Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.81 artarak 7,000 dolar düzeyine yaklaştı. Toplam 1,607...

KRİPTOPARA – Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.81 arttı

Deniz Kılınç / İstanbul, 5 Temmuz () – Kripto para birimleri piyasalarında dün akşam saatlerinde etkisini göstermeye başlayan artış eğilimi devam ederken, Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.81 artarak 7,000 dolar düzeyine yaklaştı.
Toplam 1,607 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin 6,684 dolara yükseldi ve 114 milyar 520 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 41.8’ini oluşturdu.
En yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminde genel bir artış görülürken, yüzde 4.04 ile en çok dokuzuncu sıradaki IOTA yükseldi.
Piyasanın en yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi arasından son 24 saatte yalnızca 11'i gerilerken, en yüksek artış yüzde 28.89 ile 73’üncü sıradaki Dropil’de görüldü ve yüzde 25.48 ile en çok 89’uncu sıradaki Syscoin düştü.
Piyasadaki artışla piyasa hacmi 273 milyar 667 milyon dolar olarak gerçekleşti ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 14 milyar 494 milyon dolar olarak hesaplandı.
En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 2.81
- Ethereum yüzde 3.34
- Ripple yüzde 2.20
- Bitcoin Cash yüzde 1.02
- EOS yüzde 2.68
- Litecoin yüzde 0.66
- Stellar yüzde 3.80
- Cardano yüzde 2.55
- IOTA yüzde 4.04
- Tether yüzde 1.09 arttı.

 

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