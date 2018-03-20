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KRİPTOPARA – Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.45 düştü

İstanbul, 20 Mart () – Kripto para birimlerine son günlerde çeşitli ülkelerden getirilen kısıtlama ve düzenleme haberlerinin ardından Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.45 düştü. Toplam 1,567 adet sanal para biriminin oluşturduğu piyasanın en...

KRİPTOPARA – Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.45 düştü

İstanbul, 20 Mart () – Kripto para birimlerine son günlerde çeşitli ülkelerden getirilen kısıtlama ve düzenleme haberlerinin ardından Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.45 düştü.
Toplam 1,567 adet sanal para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.45’lik bir düşüşle 8 bin 525 dolardan işlem görürken, 144 milyar 336 milyon dolarlık piyasa hacmiyle Bitcoin piyasanın 43.9’unu oluşturdu.
Piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminden üçünün düşmesine bağlı olarak piyasa hacmi 328 milyar 710 milyon dolar olarak gerçekleşirken piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 16 milyar 907 milyon dolar olarak gerçekleşti.
En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 0.45
- Ethereum yüzde 2.23
- Litecoin yüzde 0.45 düşerken
- Ripple yüzde 1.34
- Bitcoin Cash yüzde 2.35
- Cardano yüzde 7.07
- Stellar yüzde 5.57
- NEO yüzde 2.91
- EOS yüzde 10.25
- IOTA yüzde 10.12 yükseldi.

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