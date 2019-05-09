KRİPTOPARA – Bitcoin Kasım’dan beri ilk kez 6 bin dolara yükseldi

Deniz Kılınç / İstanbul, 9 Mayıs () – Kripto para birimleri piyasalarında Facebook gelişmelerinin ardından Bitcoin Kasım 2018’den bu yana ilk kez 6 bin doların üzerine çıktı. Bitcoin 6,101 doları gördükten sonra 6,073 dolar düzeyine çekildi.

Geçen ay kendi kripto para birimini piyasaya sürmeye hazırlandığı iddia edilen Facebook, Çarşamba günü blockchain içeriğine ilişkin yasağını kaldırdı. Platformda yeniden “blockchain teknolojisi, sektör haberleri, kripto para birimlerine ilişkin gelişmeler” gibi çeşitli blockchaine ilişkin reklamlar yer almaya başladı.

Facebook’un söz konusu kararı, Fidelity Investment’ın kripto para birimlerine yönelik kurumsal adaptasyonun artacağına ilişkin raporunu desteklerken, Bitcoin TSİ 03:14’te Kasım 2018’den bu yana ilk kez 6 bin doların üzerine yükseldi. Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’e yapılan 40 milyon dolar değerindeki siber saldırının ardından toparlanan Bitcoin, son 24 saatte yüzde 3.11 artışla 6,073 dolara yükseldi. Piyasanın belirleyicisi Bitcoin, 107 milyar 438 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 57.1’ini oluşturdu.

Bitcoin’deki artışın ardından en yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki dalgalanmalar sürerken, son 24 saatte yüzde 0.26, yüzde 0.42 ve yüzde 0.46 ile sırasıyla yalnızca Bitcoin Cash, Litecoin ve Tether yükseldi.

En büyük 100 kripto para biriminden de son 24 saatte 52’si yükseldi ve yüzde 15.60 ile en çok 98’inci sıradaki Arcblock değer kazanırken, yüzde 22.43 ile de en çok 87’nci sıradaki Japan Content Token düştü.

Gelişmelerin ardından piyasa hacmi 190 milyar dolar düzeyine yaklaştı ve 188 milyar 628 milyon dolara yükseldi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 46 milyar 814 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 3.11

4.Bitcoin Cash yüzde 0.26

5.Litecoin yüzde 0.42

8.Tether yüzde 0.46 yükselirken

2.Ethereum yüzde 0.26

3.Ripple yüzde 0.05

6.EOS yüzde 0.16

7.Binance Coin yüzde 2.59

9.Stellar yüzde 0.55

10.Cardano yüzde 1.97 düştü. (Grafik)