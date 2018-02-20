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KRİPTOPARA - Bitcoin'in yükselişi devam ediyor

İstanbul, 20 Şubat () – Çin Yeni Yılı sırasındaki satış baskısı ve tepki alımlarının etkisiyle kripto para piyasalarının toplam hacmi 500 milyar dolar üzerindeki seyrini korudu. Toplam 8,992 adet piyasada işlem gören 1,549 para biriminin...

KRİPTOPARA - Bitcoin'in yükselişi devam ediyor

İstanbul, 20 Şubat () – Çin Yeni Yılı sırasındaki satış baskısı ve tepki alımlarının etkisiyle kripto para piyasalarının toplam hacmi 500 milyar dolar üzerindeki seyrini korudu.
Toplam 8,992 adet piyasada işlem gören 1,549 para biriminin oluşturduğu kripto para birimlerinin piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 23.35 milyar dolar olarak gerçekleşirken, toplam piyasa hacmi 508.3 milyar dolara yükseldi.
Piyasa belirleyicisi Bitcoin 11 bin dolar düzeyindeki yükselme eğilimini sürdürürken, son 24 saatte yüzde 5.68 artışla kripto para piyasasının yüzde 39.i’ini oluştururken, 11 bin 787 dolardan işlem gördü.
Bitcoin,
Kripto para birimlerindeki en yüksek hacimli ilk 10 sanal para birimindeki son 24 saatlik değişimler ise;
- Bitcoin yüzde 5.68,
- Litecoin yüzde 8.87,
- Cardano yüzde 0.71,
- Dash yüzde 0.29 artarken,
- Ethereum yüzde 1.53,
- Ripple yüzde 1.66,
- Bitcoin Cash yüzde 1.12,
- NEO yüzde 3.25,
- Stellar yüzde 7.52,
- EOS yüzde 0.13 düştü.

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