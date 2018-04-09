escort bayan www.cid9.com Gümbet Escort Bodrum Bodrum Escort
eskişehir bayan escort www.sexcay.com Odunpazarı Escort
izmit bayan escort www.piy7.com izmit Escort escort izmit kocaeli escort gebze escort escort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma görevlisinin hedefi dekandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma...
PİYASA – Dolarda yeni rekor 4.0469 lira, euro rekora yakın
Dolarda yeni rekor 4.0469 lira,...
TAKSİM İLKYARDIM HASTANESİ'NDE YANGIN
Taksim İlkyardım Hastanesi'den hastalar tahliye...

KRİPTOPARA – Bitcoin haftanın ilk gününde 7 bin doları aştı

Deniz Kılınç / İstanbul, 9 Nisan () – Sosyal medya platformu Twitter’ın Bitcoin hesabını dondurması ve ABD’li yatırımcı George Soros’un kripto para birimlerine yatırım yapacağını duyurmasının ardından piyasadaki dalgalanmalar sürerken,...

KRİPTOPARA – Bitcoin haftanın ilk gününde 7 bin doları aştı

Deniz Kılınç / İstanbul, 9 Nisan () – Sosyal medya platformu Twitter’ın Bitcoin hesabını dondurması ve ABD’li yatırımcı George Soros’un kripto para birimlerine yatırım yapacağını duyurmasının ardından piyasadaki dalgalanmalar sürerken, Bitcoin 7.0 bin doların üzerine çıktı.
ABD’li girişimci George Soros’un hafta sonu sanal para piyasasında işlem yapmaya hazırlandığını duyurulmasıyla piyasadaki artış seyri devam ederken, Bitcoin Twitter hesabının askıya alınmasıyla kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin hafta sonundaki düşüş eğilimini geride bırakarak son 24 saatte yüzde 2.40’lık bir artışla yedi bin 127 dolara yükseldi.
Toplam 10,120 adet piyasada işlem gören 1,560 adet sanal para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin’in piyasa hacmi 120 milyar 932 milyon dolara yükseldi.
Piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki genel artış seyri ile piyasa hacmi 270 milyar 587 milyon dolara yükselirken, en yüksek hacimli ilk 10 arasından son 24 saatte yüzde 15.36’lık bir artışla NEO yükseldi.
Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 10 milyar 330 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 2.40
- Ethereum yüzde 5.86
- Ripple yüzde 3.38
- Bitcoin Cash yüzde 3.63
- Litecoin yüzde 3.82
- EOS yüzde 1.91
- Cardano yüzde 6.23
- Stellar yüzde 4.19
- NEO yüzde 15.36
- IOTA yüzde 5.36 yükseldi.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314