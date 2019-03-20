KRİPTOPARA – Bitcoin'de yükselişle piyasa hacmi 140 milyar dolarda

Deniz Kılınç / İstanbul, 20 Mart () – Kripto para birimleri piyasanın en yüksek hacimli birimi Bitcoin’de görülen kısa dönemli dalgalanmaların ardından, çeşitli analist ve kurumun Bitcoin’in toparlanacağına ilişkin öngörülerinin ardından Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.47 yükseldi. Bitcoin'deki artışla piyasa hacmi de 140 milyar doların üzerinde tutundu.

Bitcoin’in 16 Mart’ta 4 bin dolar düzeyine ve takiben piyasa hacminin de 140 milyar dolara yükselmesinin ardından çeşitli gelişmelerle özellikle en yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki dalgalanmalar devam ediyor. Söz konusu dalgalanmalara rağmen, Fundstrat kurucusu Tom Lee’nin Bitcoin’in yıl sonuna kadar 10 bin dolara yükseleceği ve Galaxy Digital’ın kurucusu Mark Novogratz’ın kripto para birimleri piyasasının şu an “dibi bulduğunu” fakat piyasadaki bir sonraki hareketin “yukarı” yönlü olacağı öngörüsüne paralel olarak, kripto para uzmanı Tone Vays, IG’ye verdiği röportajda Bitcoin 4,200 dolarda istikrarı sağladığında 6 bin dolara yükselebileceğini söyledi. Vays, “Bitcoin’de 5 bin hatta 6 bin dolar düzeylerini görebileceğimizi düşünüyorum, fakat yıl içinde 3 bin dolar düzeyinde düşüşler de olacaktır” dedi.

Söz konusu öngörülerin ardından Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.47 artışla 4,052 dolara yükseldi ve 71 mliyar 313 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 50.9’unu oluşturdu.

Toplam 16,373 adet piyasada işlem gören 2,112 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte Bitcoin dışında yüzde 0.29 ile yalnızca TRON yükselirken, en büyük 100’den de 49’u düştü ve yüzde 18.48 ile en çok değer kaybı 54’üncğ sıradaki ABBC Coin’de görüldü.

Piyasadaki dalgalanmalara rağmen 140 milyar dolar düzeyindeki istikrarını koruyan piyasa hacmi son 24 saatte 140 milyar 66 milyon dolara yükseldi ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 30 milyar 951 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 0.47

10.TRON yüzde 0.29 yükselirken

2.Ethereum yüzde 0.32

3.Ripple yüzde 0.18

4.Litecoin yüzde 0.85

5.EOS yüzde 0.23

6.Bitcoin Cash yüzde 1.28

7.Stellar yüzde 1.56

8.Binance Coin yüzde 3.66

9.Tether yüzde 0.28 düştü.