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KRİPTOPARA – Bitcoin bir haftada yüzde 5.74 düştü

Hilal Sarı / İstanbul, 16 Temmuz () – Kripto para birimleri piyasalarına ilişkin çeşitli ülke ve kurumdan açıklamalar ve regülasyon haberleri devam ederken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 10 milyar doların üzerine çıktı, piyasanın belirleyicisi...

KRİPTOPARA – Bitcoin bir haftada yüzde 5.74 düştü

Hilal Sarı / İstanbul, 16 Temmuz () – Kripto para birimleri piyasalarına ilişkin çeşitli ülke ve kurumdan açıklamalar ve regülasyon haberleri devam ederken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 10 milyar doların üzerine çıktı, piyasanın belirleyicisi Bitcoin ise son bir haftada yüzde 5.74 düştü.
Toplam 11,813 adet piyasada işlem gören 1,641 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1.12’lik bir artışla 6,386 dolara yükseldi ve 109 milyar 544 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 42.7’sini oluşturdu.
Piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminden dokuzu son 24 saatte artarken, yüzde 5.06 ile en çok EOS yükseldi ve onuncu sıradaki Tether ilk onda son 24 saatte düşen tek kripto para birimi oldu. Tether son 24 saatte yüzde 0.59 düşüşle 0.99 dolara geriledi.
En yüksek hacimli ilk 100 kripto para biriminden ise son 24 saatte sadece 16’sı düştü, 84’ü yükseldi.
Gelişmelere bağlı olarak piyasa hacmi 256 milyar 603 milyon dolar olarak gerçekleşirken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 12 milyar 85 milyon dolar olarak hesaplandı.
En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;
       - Bitcoin yüzde 1.12
       - Ethereum yüzde 3.24
       - Ripple yüzde 1.17
       - Bitcoin Cash yüzde 2.62
       - EOS yüzde 5.06
       - Litecoin yüzde 2.02
       - Stellar yüzde 4.16
       - Cardano yüzde 3.80
       - IOTA yüzde 2.80 artarken,
       - Tether yüzde 0.59 düştü.

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