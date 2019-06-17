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KRİPTOPARA – Bitcoin 9,324 dolarla yılın en yükseğini gördü

Deniz Kılınç / İstanbul, 17 Haziran () – Kripto para birimleri piyasalarının belirleyicisi Bitcoin’in günlük aktif adres sayısının 1 milyonu aşmasının ardından Bitcoin, TSİ 17:49’da 9,324 dolar ile yılın en yüksek düzeyini gördü. CoinMetrics.io,...

KRİPTOPARA – Bitcoin 9,324 dolarla yılın en yükseğini gördü

Deniz Kılınç / İstanbul, 17 Haziran () – Kripto para birimleri piyasalarının belirleyicisi Bitcoin’in günlük aktif adres sayısının 1 milyonu aşmasının ardından Bitcoin, TSİ 17:49’da 9,324 dolar ile yılın en yüksek düzeyini gördü.
CoinMetrics.io, Bitcoin günlük aktif adres sayısının 27 Kasım 2017’den bu yana ilk kez 1 milyonu aştığını duyurdu.
Piyasada Bitcoin’in Pazar günü 9,322 dolarla rekor düzeyini görmesinden bu yana etkili olan artış eğilimi devam ediyor. Bitcoin günlük aktif adres sayısındaki artışın ardından piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi, son 24 saatte yüzde 1.22 artışla 9,324 dolarla yeni rekor düzeyini gördü. Bitcoin, 165 milyar 649 milyon dolarlık piyasa hacmiyle de piyasanın yüzde 57.3’ünü oluşturdu.
Toplam 2,238 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte 70’i yükseldi ve yüzde 37.84 ile 71’inci sıradaki Maximine Coin arttı. En büyük 10’dan da son 24 saatte yüzde 0.11 ile yalnızca Tether düşerken, genel artışa yüzde 6.59 ile Bitcoin SV öncülük etti.
Söz konusu artış eğilimine paralel olarak piyasa hacmi son 24 saatte 289 milyar 327 milyon dolara yükseldi ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 69 milyar 147 milyon dolar olarak hesaplandı.
En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);
1.Bitcoin yüzde 1.22
2.Ethereum yüzde 0.41
3.Ripple yüzde 2.92
4.Litecoin yüzde 0.37
5.Bitcoin Cash yüzde 0.56
6.EOS yüzde 1.26
7.Binance Coin yüzde 3.11
8.Bitcoin SV yüzde 6.59
10.Stellar yüzde 0.60 artarken
9.Tether yüzde 0.11 düştü. (Grafik)

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