KRİPTOPARA – Bitcoin 7,800 doları, piyasa 312 milyar doları aştı

Deniz Kılınç / İstanbul, 13 Nisan () – Kripto para birimleri piyasalarına ilişkin getirilen çeşitli düzenleme haberlerinin ardından tepki alımlarının da etkisiyle dün öğlen saatlerinde başlayan artış seyri devam ederken, Bitcoin 7,800 doları, toplam piyasa hacmi de 312 milyar doları aştı.

Toplam 1,565 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 13.01’lik bir artışla yedi bin 819 dolara çıktı. Bitcoin’in değeri dün öğle saatlerinde yaklaşık bin dolar artarken, piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi 132 milyar 731 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 42.5’ini oluşturdu.

Piyasanın en yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi arasından son 24 saatte sırasıyla yüzde 3.32 ve yüzde 0.12’lik düşüşlerle yalnızca aelf ve Tether düşerken, yüzde 204.63 ile en çok artan kripto para birimi Mithril oldu.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki genel artışın da etkisiyle piyasa hacmi dün akşam saatlerine göre 12 milyar dolara denk gelen yüzde 1.04’lük bir artışla 312 milyar 131 milyon dolara yükseldi.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 25 milyar 772 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 13.01

- Ethereum yüzde 14.25

- Ripple yüzde 18.01

- Bitcoin Cash yüzde 9.83

- EOS yüzde 5.40

- Litecoin yüzde 9.33

- Cardano yüzde 15.70

- Stellar yüzde 10.73

- NEO yüzde 13.26

- IOTA yüzde 26.22 arttı.