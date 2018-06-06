Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak yağmur uyarısı
İstanbul'a sağanak yağmur uyarısı
Bakan Soylu: 10 bin kişilik bekçi kadrosu daha açılacak
10 bin kişilik bekçi kadrosu...
'Askeri Casusluk Davası'nın hakimi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
'Askeri Casusluk Davası'nın hakimi, Yunanistan'a...
Tekne kazasında kaybolan şarkıcının cesedi bulundu
Tekne kazasında kaybolan şarkıcının cesedi...

KRİPTOPARA – Bitcoin 7,500 doların üzerine çıktı

Deniz Kılınç / İstanbul, 6 Haziran () - Kripto para birimleri piyasalarının en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin 7,500 doların üzerine çıktı. Toplam 11,216 adet piyasada işlem gören 1,644 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın...

KRİPTOPARA – Bitcoin 7,500 doların üzerine çıktı

Deniz Kılınç / İstanbul, 6 Haziran () - Kripto para birimleri piyasalarının en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin 7,500 doların üzerine çıktı.
Toplam 11,216 adet piyasada işlem gören 1,644 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.74’lük bir artışla 7,637 dolara yükseldi.
Bitcoin 130 milyar 434 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 37.8’ini oluştururken, listenin ikinci sırasında yer alan Ethereum son 24 saatte yüzde 3.84’lik bir artışla 609,14 dolara, Ripple ise yüzde 3.44’lük bir artışla 0.67 dolara yükseldi.
En yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminde genel bir artış eğilimi görülürken, son 24 saatte yüzde 7.20 ile en çok beşinci sıradaki EOS ve en yüksek hacimli ilk 100 arasından ise yüzde 15.81 ile en çok 90’ıncı sıradaki Nexus arttı.
En yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi arasından 89’u artarken, genel artış eğilimine bağlı olarak piyasa hacmi son 24 saatte 12 milyar dolara denk gelen yüzde 3.6’lık bir artışla 345 milyar 376 milyon dolara yükseldi.
Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 15 milyar 338 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

-Bitcoin yüzde 2.74
-Ethereum yüzde 3.84
-Ripple yüzde 3.44
-Bitcoin Cash yüzde 6.33
-EOS yüzde 7.20
-Litecoin yüzde 3.59
-Cardano yüzde 4.67
-Stellar yüzde 2.92
-IOTA yüzde 4.02
-TRON yüzde 3.02 yükseldi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325