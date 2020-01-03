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KRİPTOPARA – Bitcoin 7,300 doların altına geriledi

ABD ve İran gerilimleri kaynaklı jeopolitik gelişmelerin yatırımcıları güvenli varlıklara yönlendirmesiyle kripto para birimleri piyasalarında görülen artış sürerken, Facebook’un stablecoini Libra ve Avrupa Birliği’nde “dijital euro”...

EKONOMİ 03.01.2020, 17:47
KRİPTOPARA – Bitcoin 7,300 doların altına geriledi
ABD ve İran gerilimleri kaynaklı jeopolitik gelişmelerin yatırımcıları güvenli varlıklara yönlendirmesiyle kripto para birimleri piyasalarında görülen artış sürerken, Facebook’un stablecoini Libra ve Avrupa Birliği’nde “dijital euro” çalışmalarına yönelik yeni uyarılarla piyasadaki artış kısıtlandı ve 7,300 doların altına inen Bitcoin 7,281 dolara kadar düştü.
ABD’nin Bağdat’a düzenlediği hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Komutanlığı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani öldürülmüş ve İran’ın ABD’den “intikamını alacağı” açıklamaları, hisse senedi piyasalarında düşüşe yol açarken, kripto para birimleri piyasalarında artışa sebep olmuştu.
Söz konusu artış, Almanya Merkez Bankası Başkanı Jens Weindmann’dan gelen yeni uyarılarla kısıtlandı. Weidmann, Facebook’un stablecoin projesi Libra konusunda Avrupa Birliği’nin daha dikkatli olması gerektiğini söyledi ve yasa yapıcıları daha fazla önlemle Libra’yı kontrol altında tutmaya çağırdı. AB’nin kendi dijital para birimini oluşturması konusunda ise acele edilmemesinin daha iyi olacağını söyleyen Weidmann, AB’nin bunun yerine mevcut ödeme işlemlerini daha ucuz ve daha hızlı yapmak için çalışması gerektiğini belirtti.
Gelişmelerin ardından piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.74 artışla 7,281 dolara çekildi ve 132 milyae 85 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yğzde 68.3’ünü oluşturdu.
Toplam 4,922 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 biriminden yüzde 3.74 ile yalnızca Tezos düşerken, yüzde 5.13 ile Bitcoin Cash yükseldi. En büyük 100’den de son 24 saatte 64’ü yükseldi ve piyasadaki artışa yüzde 8.66 ile 74’üncü Bytecoin öncülük etti.
Piyasadaki görünüme paralel olarak piyasa hacmi son 24 saatte 193 milyar 494 milyon dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi dew 84 milyar 36 milyon dolar olarak hesaplandı.
En büyük 10 kripto para birimindeki değişiklikler;
Bitcoin yüzde 1.74
Ethereum yüzde 1.54
Ripple yüzde 0.50
Tether yüzde 0.37
Bitcoin Cash yüzde 5.13
Litecoin yüzde 0.60
EOS yüzde 1.21
Binance Coin yüzde 0.69
Bitcoin SV yüzde 2.96 artarken
Tezos yüzde 3.74 düştü.

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